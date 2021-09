Joe Biden promet une aide substantielle pour les États sinistrés

WASHINGTON — Joe Biden a promis jeudi une aide fédérale substantielle aux États du Nord-Est et du golfe du Mexique frappés par l’ouragan Ida, mais aussi aux États de l’Ouest aux prises avec de violents incendies de forêt.

Dans un discours depuis la Maison-Blanche, jeudi, le président américain a déclaré que ces catastrophes rappelaient cruellement que la «crise climatique» est arrivée. «Nous devons être mieux préparés. Nous devons agir», a-t-il dit.

Le président a déclaré qu’il ferait encore pression sur le Congrès pour qu’il adopte son projet de loi sur les infrastructures, de près de 1000 milliards $, pour améliorer les routes, les ponts, le réseau électrique et les systèmes d’égouts. Le projet de loi vise à garantir que les réseaux vitaux reliant les villes, les États et le pays dans son ensemble puissent résister aux inondations, aux tornades, aux ouragans et aux dommages causés par des conditions météorologiques de plus en plus dangereuses.

M. Biden a souligné que le défi transcende les clivages partisans d’une nation profondément divisée, en raison des menaces posées par les tempêtes et les incendies. «C’est une question de vie ou de mort, et nous sommes tous dans le même bateau», a déclaré le président.

Les scientifiques affirment que le changement climatique augmente la fréquence des événements météorologiques extrêmes, tels que les violentes tempêtes tropicales, les sécheresses et les canicules qui créent les conditions de vastes incendies de forêt. Les responsables météorologiques américains ont récemment rapporté que juillet 2021 était le mois le plus chaud jamais enregistré en 142 ans.

«Ida» était la cinquième tempête la plus puissante à toucher les États-Unis, lorsqu’elle a frappé la Louisiane dimanche avec des vents atteignant 240 km/h, causant probablement des dizaines de milliards de dollars de dommages, y compris au réseau électrique.

Mercredi, les restes de la tempête ont laissé tomber des précipitations dévastatrices dans certaines parties du Maryland, de la Pennsylvanie, de l’État de New York et du New Jersey, tuant au moins 25 personnes.

Plus d’un million de foyers et d’entreprises en Louisiane et au Mississippi sont restés sans électricité après qu’Ida a renversé une grande tour de transmission et détruit des milliers de kilomètres de lignes et des centaines de sous-stations.

La Nouvelle-Orléans a été plongée dans l’obscurité totale mercredi; le courant a été rétabli progressivement dans certaines parties de la ville mercredi. M. Biden devrait se rendre en Louisiane vendredi.