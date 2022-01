Joe Biden prononcera son discours sur l’état de l’Union le 1er mars

WASHINGTON — Le président Joe Biden prononcera son premier discours sur l’état de l’Union le 1er mars, a confirmé la Maison-Blanche vendredi, après que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a envoyé au président une invitation formelle à s’adresser au Congrès et au public américain un an après le début de son mandat.

Il s’agira du discours sur l’État de l’union le plus tardif prononcé par un président. Le discours est normalement prévu pour janvier, et parfois pour février. Le retard est dû en partie à un calendrier législatif chargé, à un pic hivernal des cas de COVID-19 causé par le variant Omicron et aux prochains Jeux olympiques d’hiver, qui monopoliseront le temps d’antenne.

Le dernier discours sur l’état de l’Union a été prononcé par le président de l’époque, Donald Trump, à la veille de son acquittement par le Sénat lors de son premier procès en destitution.

M. Biden s’est adressé pour la première fois à une session conjointe du Congrès en avril 2020, environ 100 jours après le début de son séjour à la Maison-Blanche, alors qu’il avait fait la promotion de projets de loi sur les infrastructures et les dépenses nationales. M. Biden a signé l’année dernière une version allégée et bipartite de la proposition d’infrastructure. La plus grande expansion du filet de sécurité sociale a été adoptée par la Chambre, mais le président a eu du mal à obtenir suffisamment de soutien démocrate au Sénat pour l’adoption.

Un discours au Congrès au cours de la première année du président n’est pas un discours officiel sur l’état de l’Union, et le discours d’avril de M. Biden y ressemblait peu en raison des protocoles stricts liés à la COVID-19. Il avait été marqué par des limites de participation, l’absence d’invités, et la présence de législateurs assis à la fois au plancher de la Chambre et dans les galeries au-dessus. Les responsables ont déclaré que les précautions contre la pandémie pour le discours de cette année étaient toujours en cours d’élaboration, bien qu’ils s’attendent à ce que l’événement ressemble davantage à un discours traditionnel sur l’état de l’Union que les remarques de l’année dernière.

«Merci pour votre vision audacieuse et votre leadership patriotique qui ont guidé l’Amérique hors de la crise et dans une ère de grands progrès, alors que nous nous remettons non seulement de la pandémie, mais que nous reconstruisons mieux!, a écrit Mme Pelosi dans sa lettre à M. Biden. Dans cet esprit, je vous écris pour vous inviter à prendre la parole lors d’une session conjointe du Congrès le mardi 1er mars pour partager votre vision de l’état de l’Union.»