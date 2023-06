Joe Biden propose un plan alternatif d’allégement de la dette étudiante

WASHINGTON — Le président Joe Biden s’est engagé vendredi à poursuivre la mise en œuvre d’un nouveau plan visant à alléger le fardeau de millions d’emprunteurs, tout en reprochant à l’«hypocrisie» des républicains d’être à l’origine de la décision de la Cour suprême qui a annulé son plan initial.

M. Biden a déclaré que les obligations de paiement des prêts étudiants reprendraient dans les semaines à venir, mais qu’il travaillerait sous l’autorité de la loi sur l’enseignement supérieur pour lancer un nouveau programme conçu pour atténuer la menace de défaillance des emprunteurs s’ils prennent du retard au cours de l’année à venir.

Quelques heures après la décision de la Cour suprême, M. Biden a fait des commentaires depuis la Maison-Blanche, tentant de rester sur l’offensive politique alors même que la décision mettait à mal une promesse clé faite aux jeunes électeurs, qui seront essentiels à sa campagne de réélection en 2024.

M. Biden a prononcé la plupart de ses remarques sur un ton mesuré, mais il a haussé le ton à la fin lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il n’avait pas donné de faux espoirs aux emprunteurs.

«Je n’ai pas donné de faux espoirs, a-t-il déclaré avec véhémence. Les républicains ont arraché l’espoir qu’on leur avait donné.»

Citant ce qu’il a qualifié de milliards de dollars d’avantages pour les nantis sous l’administration Trump, il a déclaré: «Ces élus républicains ne pouvaient tout simplement pas supporter l’idée de soulager les Américains de la classe ouvrière et de la classe moyenne.»

«L’hypocrisie des élus républicains est stupéfiante», a-t-il ajouté.

De hauts responsables de l’administration ont déclaré qu’ils s’étaient réunis pendant des semaines pour discuter de la manière de gérer le revirement attendu de la Cour suprême par rapport au plan initial de M. Biden.

Les conséquences électorales mises à part, les démocrates progressistes du Congrès et les militants ont réclamé à cor et à cri que la Maison-Blanche apporte une réponse rapide et substantielle à la décision de la Cour. Natalia Abrams, présidente et fondatrice du Centre de crise de la dette étudiante, a déclaré que la responsabilité incombait «carrément» à M. Biden.

«Le président a le pouvoir, et doit rassembler la volonté, de garantir l’aide essentielle dont les familles du pays ont désespérément besoin», a déclaré Mme Abrams dans un communiqué.

La sénatrice démocrate du Massachusetts Elizabeth Warren, l’une des principales voix de gauche de son parti, a martelé: «Le président dispose de plus d’outils pour annuler la dette des étudiants — et il doit les utiliser.»

Le parti républicain a longtemps soutenu que le remboursement des prêts étudiants était une question d’équité, et il s’est réjoui de cette décision. Betsy DeVos, qui a été secrétaire à l’éducation sous la présidence de Donald Trump, a qualifié le plan initial de Biden de «profondément injuste pour la majorité des Américains qui n’ont pas de prêts étudiants».

Les républicains qui cherchent actuellement à obtenir l’investiture de leur parti pour la présidentielle de 2024 se sont alignés pour applaudir la décision, l’ancien vice-président Mike Pence se déclarant «heureux que la Cour ait annulé les efforts de la gauche radicale pour utiliser l’argent des contribuables qui ont respecté les règles et remboursé leurs dettes afin d’annuler la dette des banquiers et des avocats de New York, de San Francisco et de Washington».

En essayant de faire porter la responsabilité de la fin du plan au Parti républicain, la campagne de réélection de Joe Biden pourrait, à court terme, continuer à faire de la question des prêts étudiants l’un de ses points forts. Mais cela pourrait finalement offrir peu de réconfort aux 43 millions d’Américains qui devront désormais recommencer à rembourser leurs prêts étudiants.