Joe Biden remporte le Michigan, le Missouri et le Mississippi

DÉTROIT — Joe Biden poursuit son ascension vers la nomination démocrate en vue de la présidentielle américaine en remportant une importante victoire face à Bernie Sanders dans l’État du Michigan.

Plus tôt en soirée, l’ex-vice-président a également remporté les primaires des du Missouri, comptant 68 délégués, et du Mississippi, comptant 36 délégués, alors que six États sont en jeu en ce mardi soir.

Le duel au Michigan représentait la clé de la soirée, particulièrement pour Bernie Sanders qui avait utilisé cet État comme tremplin pour propulser sa candidature contre Hillary Clinton. Il s’agissait pour plusieurs d’une sorte de baromètre pour le reste de la course à l’investiture.

Ces trois nouvelles victoires marquent tout un revirement de situation pour Joe Biden dont la campagne semblait sur le point de s’effondrer il y a à peine deux semaines.

Bernie Sanders avait à ce moment amorcé en force la course aux délégués avec d’excellents résultats en Iowa, au New Hampshire et au Nevada avant de voir son adversaire rebondir en Caroline du Sud, puis avec une bonne performance au «Super mardi» la semaine dernière.

Bernie Sanders pourrait tout de même maintenir sa campagne sur les rails en décrochant l’appui des délégués de l’Idaho, du Dakota du Nord ou de l’État de Washington.

Missouri et Mississippi

Le Missouri fait partie des États les plus conservateurs parmi les six regroupés pour tenir leur primaire le 10 mars. Tous les élus de l’État, sauf un, sont républicains.

Le candidat qui sera choisi par le camp démocrate aura du pain sur la planche pour ravir le Missouri à l’actuel président Donald Trump en novembre prochain.

Trump avait remporté l’État par 19 points de pourcentage en 2016.

Joe Biden a fait campagne au Mississippi dimanche, cherchant à mobiliser l’électorat afro-américain qui représente 38 % de la population et une part encore plus grande de partisans démocrates.

L’épidémie du nouveau coronavirus complique la campagne présidentielle alors que les candidats à l’investiture démocrate ont annulé les rassemblements partisans prévus mardi soir en Ohio.

Les organisateurs de campagne ont aussi prévenu que chaque futur rassemblement sera évalué au cas par cas. Le comité national démocrate a également confirmée que le débat prévu dimanche aurait lieu sans public.