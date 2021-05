Joe Biden rencontrera Vladimir Poutine le mois prochain

WASHINGTON — Le président américain Joe Biden rencontrera le président russe Vladimir Poutine le 16 juin à Genève, alors que la tension entre les deux pays ne cesse d’augmenter.

«Les dirigeants discuteront de l’ensemble des problèmes urgents, alors que nous cherchons à restaurer la prévisibilité et la stabilité des relations américano-russes», a déclaré la secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Jen Psaki, dans un communiqué.

Le Kremlin, dans sa propre déclaration annonçant la réunion, a indiqué que les deux présidents discuteront «de l’état actuel et des possibilités concernant la relation russo-américaine, d’enjeux de stabilité stratégique et de problèmes internationaux pressants, incluant la gestion de la pandémie de coronavirus et la résolution de conflits régionaux».

M. Biden avait d’abord proposé un sommet lors d’une conversation téléphonique avec M. Poutine en avril dernier, tandis que son administration se préparait à imposer des sanctions contre des responsables russes pour la deuxième fois au cours des trois premiers mois de sa présidence.

La Maison-Blanche a déjà déclaré à plusieurs reprises qu’elle recherchait une relation «stable et prévisible» avec les Russes, tout en accusant le Kremlin d’avoir interféré dans les dernières élections américaines et d’avoir participé à une campagne de piratage ayant touché neuf agences gouvernementales.

L’administration Biden avait déjà annoncé des sanctions en mars contre plusieurs responsables russes, ainsi que plus d’une douzaine d’entreprises et d’autres entités, pour le présumé empoisonnement, l’arrestation et l’emprisonnement du leader de l’opposition, Alexeï Navalny.

Mais alors même que M. Biden imposait ses sanctions, il soutenait qu’il s’était retenu de prendre des mesures plus strictes ― tentant d’envoyer le message qu’il gardait l’espoir que les États-Unis et la Russie puissent s’entendre sur les règles du jeu dans leur relation conflictuelle.

Au cours de sa campagne électorale, M. Biden a décrit la Russie comme la «plus grande menace» pour la sécurité et les alliances américaines, et il a dénigré son prédécesseur, le président Donald Trump, pour sa relation chaleureuse avec M. Poutine.

M. Trump a évité la confrontation directe et a souvent cherché à minimiser les actions du dirigeant russe. Leur seul sommet, tenu en juillet 2018 à Helsinki, avait été marqué par le refus de M. Trump de se ranger du côté des agences de renseignement américaines qui accusaient le Kremlin d’ingérence dans les élections de 2016.