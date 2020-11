Joe Biden retient les services d’anciens membres de l’administration Obama

WASHINGTON — Le président désigné Joe Biden a retenu les services de quatre anciens employés de l’administration Obama-Biden alors qu’il continue de constituer son équipe pour la Maison-Blanche.

Cathy Russell, qui était la chef de cabinet de Jill Biden sous l’administration Obama, sera directrice du Bureau du personnel présidentiel de la Maison Blanche pour évaluer les candidats aux postes d’administration. Louisa Terrell, qui a été conseillère législative du président dans l’administration Obama et a travaillé en tant que chef de cabinet adjointe de M. Biden au Sénat, deviendra directrice du Bureau des affaires législatives de la Maison-Blanche. Mme Terrell était déjà impliquée dans l’équipe de transition du président désigné, pour faire le lien avec le Congrès.

Carlos Elizondo, qui était secrétaire social de Jill Biden sous l’administration Obama, reprendra ses fonctions et servira de secrétaire social de la nouvelle première dame. Et Mala Adaga sera directrice des politiques de Mme Biden. Son rôle donne un indice sur ce à quoi la première dame se concentrera dans ses nouvelles fonctions: Mme Adaga a précédemment travaillé comme directrice de l’enseignement supérieur et des familles de militaires à la Fondation Biden, et a également conseillé Jill Biden sur les politiques publiques sous l’administration Obama.

Les annonces surviennent quelques jours seulement après que Joe Biden eut dévoilé sa première ronde de nominations dans son personnel, dont sa directrice de campagne actuelle, Jen O’Malley Dillon, qui deviendra chef de cabinet adjointe, et le codirecteur de sa campagne, Cedric Richmond, qui assumera les fonctions de directeur du Bureau de l’engagement public de la Maison-Blanche.

À la fin de la semaine dernière, il a annoncé que son conseiller de longue date, Ron Klain, deviendrait son chef de cabinet.

Alors que les nouvelles recrues donnent une idée de la Maison-Blanche que Joe Biden commence à édifier, il n’a pas encore nommé quelqu’un pour occuper le rôle de coordinateur de la COVID-19 — que M. Klain a annoncé cette semaine — ni de candidats pour des postes clés en communication.

Son équipe a des milliers de postes supplémentaires à pourvoir lorsqu’elle prendra les rênes de l’administration en janvier. Elle examine actuellement les candidatures et s’adresse aux candidats potentiels pour des postes clés.

Joe Biden a fait savoir qu’il prévoyait annoncer certains membres de son cabinet dans les environs de l’Action de grâce. Il a déclaré jeudi qu’il avait déjà fait son choix pour le secrétaire du Trésor.