Joe Biden sera en visite à Maui pour constater les dégâts des incendies

SOUTH LAKE TAHOE, Calif. — Le président Joe Biden et la première dame Jill Biden se rendent à Maui lundi pour réconforter les survivants des incendies de forêt dévastateurs qui ont ravagé la partie ouest de l’île d’Hawaï au début du mois.

Les Biden prennent une pause de leurs vacances dans la région du lac Tahoe, en Californie, pour une visite d’une journée à Lahaina, une ville historique de 13 000 habitants qui a été pratiquement détruite par les flammes. Pendant leur séjour, Joe et Jill Biden rencontreront les premiers intervenants et seront informés par les autorités nationales et locales des démarches en cours pour combattre les incendies.

Ils observeront la ville, à la fois depuis des hélicoptères et au sol, et le président démocrate prononcera un discours pour rendre hommage aux victimes des incendies de forêt, qui ont tué plus de 100 personnes depuis qu’ils ont commencé le 8 août.

Le président nommera également Bob Fenton, un chef régional de l’Agence fédérale de gestion des urgences, en tant que coordonnateur fédéral en chef de la réponse aux incendies de forêt de Maui, garantissant qu’un membre de son administration sera responsable des efforts de rétablissement à long terme. Il faudra des années pour reconstruire Lahaina, où presque tous les bâtiments ont été anéantis.

Le sénateur démocrate d’Hawaï, Brian Schatz, a déclaré que dimanche, environ 85 % de la zone touchée avait été fouillée. Près de 2000 personnes demeuraient sans électricité et 10 000 sans connectivité télécom. L’eau dans certaines parties de l’ouest de Maui n’est pas potable.

Plus de 1000 responsables fédéraux restent sur le terrain à Hawaï pour répondre aux incendies de forêt, selon la Maison-Blanche. L’administration a distribué plus de 8 millions de dollars d’aide aux familles touchées.

Pendant ses vacances à Lake Tahoe, Joe Biden a régulièrement téléphoné à des responsables pour être informé des mises à jour de la réponse aux incendies de forêt, selon la Maison-Blanche.