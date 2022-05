Joe Biden signe un décret pour améliorer la responsabilité des services de police

WASHINGTON — Le président Joe Biden a signé mercredi un décret exécutif pour améliorer la responsabilité des services de police – une action significative, mais limitée à l’occasion du deuxième anniversaire de la mort de George Floyd qui reflétait les défis de la lutte contre le racisme, l’usage excessif de la force policière et la sécurité publique au moment où le Congrès est dans l’impasse pour imposer des mesures plus fortes.

Ce triste anniversaire qui a été façonné par une tragédie s’est produit un jour après un autre drame, une fusillade de masse dans une école primaire du Texas qui a tué 19 enfants et deux enseignants.

M. Biden et la vice-présidente Kamala Harris ont fait des remarques qui tentaient de réconforter les personnes touchées par la fusillade ainsi que celles qui ont souffert de la brutalité policière, leur promettant que le changement pourrait arriver éventuellement malgré les divisions partisanes au Capitole.

«Je sais que les progrès peuvent être lents et frustrants, a déclaré M. Biden. Aujourd’hui, nous agissons. Nous montrons que parler est important. Être engagé compte. Que le travail de notre temps, la guérison de l’âme de cette nation, est en cours et inachevé et nous oblige tous à ne jamais abandonner».

La famille de M. Floyd était dans le public à la Maison-Blanche lorsque le président a déclaré que «ce que nous faisons en leur mémoire compte». Les législateurs étant incapables de parvenir à un accord sur la manière de réformer les politiques de la police et sur les efforts qui visent à réduire les fusillades de masse, le président dispose de moyens limités pour faire avancer ses promesses de campagne.

Alors qu’il essaie de parvenir à un consensus, Joe Biden tente également de trouver un équilibre entre la police et les groupes de défense des droits civiques à un moment où les préoccupations croissantes concernant la criminalité éclipsent les appels à la réforme.

La majeure partie du décret de M. Biden est axée sur les organismes fédéraux d’application de la loi – par exemple, les obligeant à examiner et à réviser les politiques sur le recours à la force. Cela créera également une base de données pour aider à suivre l’inconduite des agents, selon la Maison-Blanche.

Bien que l’administration ne puisse pas exiger que les services de police locaux participent à la base de données, qui vise à empêcher les agents problématiques de passer d’un emploi à l’autre, les responsables recherchent des moyens d’utiliser le financement fédéral pour encourager leur coopération.

En outre, le décret vise à restreindre le transfert de matériel militaire excédentaire vers la police locale.

De nombreuses organisations et législateurs estiment que le décret était un pas en avant important, mais incomplet. «Bien que cette action n’ait pas l’impact à long terme que nous espérions, elle représente un progrès, et nous devons nous engager à progresser chaque jour», a déclaré dans un communiqué l’avocat de la famille Floyd, Ben Crump.

L’Association internationale des chefs de police et l’Ordre fraternel de la police se sont tous deux engagés avec l’administration Biden au sujet du décret. Ils ont dit qu’ils «voyaient de nombreux éléments du décret comme un plan pour l’action future du Congrès».

Pourtant, tout le monde n’était pas satisfait.

«Le décret du président Biden est une piètre excuse pour la transformation de la sécurité publique qu’il a promise aux électeurs noirs qui l’ont mis au pouvoir», a déclaré dans un communiqué le Movement for Black Lives, un groupe de défense des droits civiques.

Le meurtre de M. Floyd par la police de Minneapolis a déclenché des manifestations à l’échelle nationale il y a deux ans. Il s’agissait de la plus grande série de manifestations de l’histoire américaine, se produisant au milieu des confinements causés par le coronavirus et de la campagne de réélection du président Donald Trump.

Transformer le tollé initial en changement politique s’est avéré difficile.

Lorsque quatre officiers ont été condamnés l’année dernière pour avoir tué George Floyd, le président Biden a exhorté le Congrès à adopter une législation pour réformer la police avant l’anniversaire de sa mort.

Le verdict de culpabilité n’était «pas suffisant, a-t-il dit, et nous ne pouvons pas nous arrêter là».

Cependant, aucune législation n’a été adoptée et les pourparlers bipartites ont traîné, puis ont échoué.

La Maison-Blanche a finalement décidé d’aller de l’avant avec des actions exécutives plutôt que d’attendre le Congrès.

Le sénateur Cory Booker, un démocrate du New Jersey qui a aidé à diriger les pourparlers, a affirmé que le décret améliorerait la transparence, la responsabilité et les normes de maintien de l’ordre. Il a toutefois noté que des efforts supplémentaires seraient nécessaires pour que la police améliore ses relations avec les personnes qu’elle doit protéger et servir.

«Partout aux États-Unis, il y a un déficit de confiance entre les forces de l’ordre et les communautés qu’elles ont juré de protéger – en particulier les communautés noires», a déclaré M. Booker.

En septembre, le département de la Justice a réduit l’utilisation par les agents fédéraux des mandats sans préavis – qui permettent aux agents des forces de l’ordre de pénétrer dans un domicile sans annoncer leur présence – et a mis à jour sa politique afin d’interdire aux agents d’utiliser des techniques pour étrangler dans la plupart des circonstances.

Mais étendre ces règles à la police locale est plus difficile, et les responsables de la Maison-Blanche ont passé des mois à négocier avec des groupes de défense des droits civiques et des organisations policières.

L’ensemble de politiques qui en résulte est moins étendu que prévu à l’origine, sans parler du retard d’un an.

«Nous savons très bien qu’un décret exécutif ne peut pas résoudre la crise de la police américaine de la même manière que le Congrès a la capacité de le faire, mais nous devons faire tout ce que nous pouvons», a déclaré le président de L’Association nationale pour l’avancement des personnes de couleur, Derrick Johnson.

Le décret va au-delà des problèmes d’inconduite et de recours à la force. Il évaluerait également l’impact des logiciels de reconnaissance faciale sur les libertés civiles, chercherait des moyens de réduire la propagation de la COVID-19 dans les établissements correctionnels fédéraux et suggérerait de meilleures façons de collecter des données sur les pratiques policières.

La recherche pourrait éventuellement jeter les bases d’autres changements au sein de l’application de la loi américaine à l’avenir.