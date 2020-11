Joe Biden supplie les Américains de porter le masque pour endiguer la pandémie

WILMINGTON, Del. — Le président élu Joe Biden implore les Américains de «porter un masque» pour lutter contre la propagation de la COVID-19, peu importe pour qui ils ont voté. «Nous sommes tous Américains et notre pays est menacé», a-t-il dit lundi.

M. Biden a affirmé que le port du masque pourrait ralentir le nombre de morts de la COVID-19, qui, selon lui, pourrait s’alourdir de 200 000 aux États-Unis d’ici à ce qu’un vaccin soit largement disponible. Le virus a déjà tué près de 240 000 Américains.

«S’il vous plaît, je vous en supplie, portez un masque», a lancé le président élu, en soulignant que le port du couvre-visage pouvait sauver la vie de personnes âgées, d’enfants et d’enseignants. «Cela pourrait même vous sauver la vie», a-t-il ajouté.

M. Biden a rappelé qu’il n’entrerait en fonction que le 20 janvier, mais a affirmé qu’il assumerait d’ici là un rôle de leadership public dans la lutte contre la pandémie, qui sera sa priorité pendant la période de transition.

Le président élu a annoncé lundi la mise sur pied d’un groupe de travail formé d’experts qui sera chargé de créer un plan pour tenter de maîtriser la pandémie, qu’il prévoit commencer à mettre en œuvre après son investiture. Il a indiqué qu’il serait guidé «par la science et par des experts» pour le guider dans la lutte contre le virus.

Il s’est engagé à travailler avec «les gouverneurs et les dirigeants locaux issus des deux partis» pour élaborer une réponse à la pandémie, et a appelé les Américains à «mettre de côté la partisanerie et la rhétorique visant à diaboliser» le camp adverse et à se rassembler pour combattre le virus.

«Il est temps de mettre fin à la politisation des mesures de base de la santé publique, comme le port du masque, la distanciation sociale», a-t-il affirmé. «Nous devons nous rassembler pour guérir l’âme de ce pays afin de pouvoir faire face efficacement à cette crise comme un seul pays, dans lequel les Américains qui travaillent dur se soutiennent les uns les autres, et nous sommes unis dans notre objectif commun: vaincre ce virus.»

M. Biden a estimé que la lutte contre la pandémie était «l’une des batailles les plus importantes auxquelles (son) administration fera face», en prévenant que les États-Unis restaient «confrontés à un hiver très sombre».