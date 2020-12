Joe et Jill Biden seront du show du 31 sur ABC pour leur dernière entrevue de l’année

NEW YORK — Ryan Seacrest aura un duo d’invités spéciaux aux côtés des vedettes de la musique lors de la célébration du Nouvel An cette année sur ABC: le président élu et la future première dame.

Le président élu Joe Biden et la docteure Jill Biden doivent accorder «leur dernière entrevue de l’année» à Times Square à New York le soir du «Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest 2021».

Les Biden «offriront un message inspirant au moment où nous serons réunis pour clôturer 2020 et pour envisager l’avenir avec espoir en 2021», selon un communiqué des producteurs.

Jennifer Lopez sera la tête d’affiche musicale. La chanteuse se produira en direct avant la chute de l’emblématique boule géante le 31 décembre. En raison de la pandémie de coronavirus, l’événement sera fermé au public.

Parmi les artistes qui offriront des prestations à Los Angeles figurent Brandy, Doja Cat, Ella Mai, En Vogue, Julia Michaels et JP Saxe, Lewis Capaldi, Maluma, Megan Thee Stallion, Miley Cyrus, Nelly et Saweetie. Les natifs de La Nouvelle-Orléans Big Freedia et PJ Morton se produiront dans cette ville.

Parmi les autres artistes qui seront présents à New York figurent Cyndi Lauper, Billy Porter, Jimmie Allen et Machine Gun Kelly. Lauper et Porter ont collaboré à la comédie musicale de Broadway «Kinky Boots» et uniront leurs forces pour une performance lors de l’émission spéciale télévisée, qui commencera à 20h sur ABC.

«Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest 2021» se poursuivra jusqu’à 2 h du matin, heure de l’Est, le 1er janvier. Seacrest sera l’hôte de l’événement pour la 16e année et sera accompagné de Porter et Lucy Hale à New York. Ciara assurera une partie de l’animation à partir de Los Angeles.

Par Mark Kennedy, The Associated Press