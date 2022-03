Joël Arseneau briguera de nouveau l’investiture du PQ aux Îles-de-la-Madeleine

QUÉBEC — Le Parti québécois (PQ) pourra à nouveau compter sur Joël Arseneau: le député des Îles-de-la-Madeleine a annoncé lundi son intention de briguer un second mandat.

M. Arseneau a été élu de justesse en 2018, avec seulement 15 voix d’avance sur la libérale Maryse Lapierre. Il est actuellement chef parlementaire du PQ, en plus d’être le porte-parole de sa formation politique en santé.

En conférence de presse à Havre-aux-Maisons, M. Arseneau a affirmé déborder d’énergie à l’approche des élections générales prévues le 3 octobre prochain.

Il a vanté son bilan, affirmant avoir défendu sa communauté par rapport aux places en garderie, à la crise du logement, à l’internet haute vitesse et à l’amélioration du transport aérien, notamment.

«J’ai savouré chacun des instants des trois dernières années, a-t-il déclaré. C’est pourquoi je veux vous confirmer aujourd’hui que je serai candidat à l’investiture du PQ dans la circonscription des Îles-de-la-Madeleine.

«J’ai vraiment le goût, l’énergie et la volonté irrépressible de poursuivre le travail politique à la défense des intérêts des Îles, à la défense des particularités liées à l’insularité», a-t-il ajouté.

Lundi, le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon, a salué le dévouement de M. Arseneau. «Joël a su mener ses dossiers avec rigueur et perspicacité», a-t-il déclaré dans un communiqué.

«Devenir chef parlementaire était par ailleurs tout un défi, et il l’a relevé avec aplomb. (…) Je me réjouis de son annonce (…) et je salue son dévouement pour notre grand projet de société: celui de faire du Québec un pays.»

Le PQ compte actuellement sept députés à l’Assemblée nationale.

Joël Arseneau est le troisième, après Méganne Perry Mélançon (Gaspé) et Pascal Bérubé (Matane-Matapédia), à annoncer son intention de solliciter un nouveau mandat.

Sylvain Gaudreault (Jonquière) et Lorraine Richard (Duplessis), tout comme l’ex-député du PQ devenu indépendant Harold LeBel (Rimouski), ont indiqué pour leur part qu’ils quitteront la vie politique.

Véronique Hivon (Joliette) et Martin Ouellet (René-Lévesque) n’ont pas encore fait connaître leur décision.