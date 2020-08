John A. MacDonald déboulonné: les politiciens dénoncent le vandalisme

OTTAWA — Les politiciens fédéraux ont, d’une même voix, dénoncé l’acte de vandalisme qui a arraché de son socle une statue de John A. MacDonald, samedi à Montréal. Cependant, leurs réactions étaient teintées de nuances.

Le premier ministre Justin Trudeau, de passage à Montréal lundi, a dit qu’il fallait «comprendre et entendre l’impatience» de ceux qui dénoncent le racisme systémique et réclament des changements pour y mettre fin rapidement.

«Mais (…) d’utiliser le vandalisme pour faire avancer des causes, ça n’aidera personne», a-t-il jugé, tout en se disant lui-même impatient de voir les choses changer.

Il a appelé plutôt à une «conversation mature» pour décider de quelle manière il faudrait se souvenir des dirigeants passés.

«C’est aux différentes communautés et aux différentes villes de choisir comment on va se souvenir de notre histoire. (…) Ce n’est pas à un petit groupe de décider unilatéralement qu’on ne doit pas reconnaître ou célébrer cette personne-ci ou une autre», a-t-il déclaré.

Invité à dire si d’autres premiers ministres devraient aussi être sévèrement jugés pour ne pas avoir aboli les pensionnats pour Autochtones créés par John A. MacDonald, Justin Trudeau n’a pas hésité à pointer un autre Trudeau.

«Je pense qu’on peut aussi poser la question par rapport à mon père. Je pense qu’on doit poser des questions par rapport à tous nos anciens premiers ministres (…) qui ont sûrement fait beaucoup de bonnes choses mais qui, aussi, ont fait quelques erreurs», a-t-il souligné.

«Mais en même temps, on doit être ancrés dans comment on va améliorer notre société aujourd’hui et pour les journées à venir», a-t-il conseillé.

Il a également dénoncé la droite et la gauche qui utilisent pareils événements pour diviser la société canadienne, sans s’en prendre à quelqu’un en particulier.

Après les événements de samedi, le premier ministre conservateur de l’Alberta, Jason Kenney, a offert le gîte à la statue déboulonnée et décapitée.

Le chef bloquiste Yves-François Blanchet, lui, n’a pas hésité à se moquer de l’offre de M. Kenney.

«Moi je suis prêt à la mettre dans une belle caisse avec des plumes. Je le laisserai fournir le goudron. Et ça partira là-bas», a-t-il offert.

Puis, il a proposé que le nom du parc montréalais et de la prochaine statue qui y trônera «soit plus proche d’un Louis Riel que d’un John A. MacDonald».

«Je ne suis sympathique à aucune forme de vandalisme», avait-il dit au préalable. «Par contre, je vous dirais que je ne suis pas le responsable des relations publiques du conquérant. Qu’il règle son problème lui-même», avait-il lancé.

Le nouveau chef conservateur Erin O’Toole, lui, s’est exprimé sur son fil Twitter au cours de la fin de semaine pour venir à la défense de son prédécesseur conservateur.

«Le Canada n’existerait pas sans Sir John A. Macdonald. Nous ne construirons pas un avenir meilleur en défigurant notre passé. Il est temps pour les politiciens d’arrêter de se plier face aux activistes radicaux et de se tenir debout pour le Canada», a-t-il écrit.