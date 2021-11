John Artis, condamné à tort dans l’affaire Hurricane Carter, est décédé à 75 ans

HAMPTON, Va. — John Artis, qui a été condamné à tort aux côtés du boxeur Rubin «Hurricane» Carter dans une affaire de triple meurtre en 1966, est décédé à l’âge de 75 ans.

L’affaire a été rendue célèbre en 1975 grâce à la chanson «Hurricane» de Bob Dylan, puis à nouveau en 1999 avec la sortie d’un film mettant en vedette Denzel Washington.

M. Artis est décédé le 7 novembre dernier des suites d’un anévrisme abdominal. Il s’est éteint chez lui, à Hampton, en Virginie, a confirmé un ami de longue date, Fred Hogan. Ce dernier faisait d’ailleurs partie de l’équipe ayant travaillé à réparer l’erreur judiciaire dont ont été victimes messieurs Artis et Carter.

Les deux hommes ont été condamnés pour un triple meurtre commis en 1966 dans un bar de Paterson, au New Jersey. Les victimes étaient trois personnes blanches et des témoins avaient déclaré que les tueurs étaient deux hommes noirs. Condamnés à tort, John Artis et Rubin Carter ont reçu chacun trois sentences de prison à vie au terme d’un procès tenu devant un jury entièrement composé de jurés blancs. La preuve reposait principalement sur le témoignage de deux voleurs qui se sont par la suite rétractés.

Bob Dylan a pris connaissance de l’affaire après avoir lu l’autobiographie du boxeur. Il l’a plus tard rencontré et a co-écrit avec lui la chanson «Hurricane», qu’il a dévoilée pendant sa tournée «Rolling Thunder Revue» en 1975. Après des années de lutte, d’appels et d’actions menées par leurs alliés, dont le célèbre Mohammed Ali, les deux hommes ont été libérés.

John Artis a obtenu sa libération conditionnelle en 1981. Puis, en 1985, le juge H. Lee Sarokin a carrément annulé leur condamnation, écrivant dans sa décision que la poursuite «reposait sur le racisme plutôt que la raison et la dissimulation plutôt que la transparence».

Fred Hogan a souligné que M. Artis était le grand oublié de cette affaire en raison de l’attention tournée entièrement vers Rubin Carter. Il souligne que M. Carter lui-même surnommait M. Artis «son héros», parce que ce dernier a refusé une offre de voir sa sentence réduite en échange d’un témoignage préjudiciable contre lui.

Les deux hommes sont demeurés de très grands amis jusqu’au décès de M. Carter en 2014.

«John s’est fait promettre beaucoup de choses qui auraient pu l’aider à éviter la prison s’il avait voulu lier Rubin au crime. John a répondu « Je ne mentirai pas. On n’a rien fait, nous n’étions pas là et je ne vais pas m’impliquer dans quoi que ce soit »», a relaté son ami Fred Hogan.

Vers la fin des années 1980, M. Artis est rentré chez lui, en Virginie, où il est né et a passé une bonne partie de son enfance. D’après un reportage publié par The New York Times, il agissait comme conseiller auprès de détenus du centre de détention pour mineurs de Norfolk.

Il œuvrait aussi comme bénévole pour aider à obtenir réparation dans des dossiers d’erreurs judiciaires aux États-Unis et au Canada.