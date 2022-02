John Honderich, ancien éditeur du Toronto Star, est décédé à 75 ans

TORONTO — Connu pour ses nœuds papillon de marque et sa présence imposante de 6 pi 2, John Allen Honderich était un journaliste à l’ancienne avec de l’encre dans les veines et une soif de vivre chaleureuse.

L’homme d’affaires canadien qui fut l’éditeur du Toronto Star de 1994 à 2004 est décédé.

M. Honderich est mort samedi à son domicile de Toronto à l’âge de 75 ans, a déclaré le porte-parole du Star, Bob Hepburn.

M. Honderich, dont le père était feu Beland Honderich, également ancien éditeur du Toronto Star, a fait partie de l’industrie canadienne de la presse dès sa naissance. Une grande partie de sa vie professionnelle a tourné autour du média fondé en 1892 et — jusqu’à récemment — détenu en partie par sa famille.

Il a accepté son rôle de porte-parole de l’industrie, la défendant et exigeant le soutien du gouvernement et de ses rivaux.

« Le Canada fait face à une crise du journalisme de qualité », a-t-il écrit dans un éditorial de janvier 2018 exigeant que le gouvernement fédéral agisse sur les recommandations du rapport médiatique Le miroir éclaté du Forum des politiques publiques publié au début de 2017.

« Si vous pensez, comme moi, qu’une presse d’investigation vigoureuse est essentielle pour une démocratie forte, nous devrions tous être très inquiets », prévenait-il.

M. Hepburn, qui est également chroniqueur au Star et se considère comme un ami de M. Honderich, a déclaré qu’ils se sont rencontrés dans les années 1980 alors qu’ils travaillaient tous les deux au journal.

« Il aimait les journaux. Il aimait le Toronto Star et l’industrie aussi », a déclaré M. Hepburn lors d’une entrevue téléphonique samedi soir.

Plus récemment, M. Hepburn a déclaré que M. Honderich avait terminé la rédaction d’un livre sur le Star, qui était en cours d’édition.

Il a noté que son ami a financé un certain nombre de bourses de journalisme. Il a dit qu’on se souviendra de lui à Toronto en tant que bâtisseur de la ville. À l’échelle nationale, a-t-il dit, il restera dans les mémoires comme quelqu’un qui se souciait profondément du Canada et de la démocratie.

« John Honderich était un géant du journalisme canadien qui croyait en la possibilité de bâtir une meilleure ville de Toronto — et un meilleur Canada. En cette période de deuil, j’offre mes plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses anciens collègues du Toronto Star », a souligné le premier ministre Justin Trudeau sur Twitter, samedi soir.

En partie pour éviter les accusations de népotisme, M. Honderich a commencé sa carrière de journaliste comme copiste au Ottawa Citizen en 1973.

Il s’est joint au Star en 1976 en tant que journaliste, avant de devenir chef des bureaux du Star à Ottawa et à Washington. Après avoir été rédacteur en chef adjoint, il a été nommé rédacteur économique en mai 1984.

En 1986, il s’installe à Londres, en Angleterre, pour étudier à la London School of Economics. Parallèlement, il écrit un livre intitulé Arctic Imperative, publié à l’automne 1987 par les Presses de l’Université de Toronto, dans lequel il décrit les graves dangers qui menacent le Nord canadien.

Il a été rédacteur en chef du Toronto Star de 1988 à 1994, puis en a été l’éditeur de 1994 à mai 2004.

Son départ du Star a choqué Toronto. Il a été dévoilé dans un article « selon des sources » sur la première page du rival Globe and Mail qui affirmait que M. Honderich partait en raison d’affrontements avec le PDG de Torstar, Robert Prichard.

« Après presque 10 ans en tant qu’éditeur et 28 ans au sein du personnel, j’annonce que je vais quitter le Star. Je le fais avec regret », a écrit M. Honderich dans une déclaration ultérieure.

« Cependant, depuis un certain temps, les entreprises souhaitent changer. En conséquence, j’ai travaillé dur pour assurer une transition efficace et je continuerai à le faire. »

Trois jours plus tard, il est nommé membre de l’Ordre du Canada. Il a été nommé membre de l’Ordre de l’Ontario en 2006.

M. Honderich est diplômé de l’Université de Toronto avec un B.A. en sciences politiques et en économie en 1968 et a obtenu un baccalauréat en droit en 1971.

Il a reçu des diplômes honorifiques de l’Université Victoria, de l’Université Ryerson et de l’Université du King’s College et a été intronisé au Temple de la renommée de l’information canadienne en 2014.

Il a siégé aux conseils d’administration de la Fondation Atkinson, de la Michener Fellowship, de la Martin Goodman Fellowship, du Mowat Centre, du Seneca College et de The Nature Conservancy.

Il a eu deux enfants, Robin et Emily, avec son ex-femme Katherine Govier.

Jusqu’en 2020, la famille Honderich était l’une des cinq à diriger le Toronto Star après le décès de son fondateur, Joseph E. Atkinson, en 1948.

Mais il y a deux ans, les familles ont convenu de vendre Torstar — qui détient un investissement dans La Presse canadienne — à NordStar Capital LP.

M. Honderich a été président de La Presse canadienne de 2001 à 2004.

Bien qu’il ait occupé de nombreux postes de direction au sein du journal et de l’entreprise qui en était propriétaire, M. Honderich est resté dans l’âme un conteur.

En 2017, alors qu’il était président du conseil d’administration de Torstar Corp., il a accompli une mission coïncidant avec l’année du 150e anniversaire du Canada pour visiter les 45 parcs nationaux et écrire sur le voyage pour les lecteurs du Toronto Star.

« Je me sens au sommet du monde, a-t-il écrit de la base des Forces canadiennes Alert, au Nunavut, en décembre 2017. Littéralement, car je me tiens sur la piste de l’établissement permanent le plus au nord de la Terre. Au sens figuré, car j’ai maintenant terminé avec succès mon odyssée de 2017. »