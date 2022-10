John Horgan se moque des propos de son homologue Danielle Smith sur les non-vaccinés

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, trouve «risible» la déclaration de la nouvelle première ministre de l’Alberta, qui a soutenu que de toute son existence, personne n’aura souffert de plus de discrimination que les non-vaccinés.

M. Horgan, qui quittera ses fonctions de premier ministre plus tard cette année, a fait ce commentaire dans une entrevue à la station de radio C-FAX, de Victoria.

Danielle Smith a été assermentée mardi en tant que nouvelle première ministre de l’Alberta. Les militants du Parti conservateur uni l’avaient élue jeudi dernier à l’issue d’une course à la direction pour remplacer Jason Kenney aux postes de chef du parti et de premier ministre de l’Alberta.

Mme Smith, âgée de 51 ans, promet qu’elle va secouer les plus hauts échelons du système de santé albertain d’ici trois mois, et qu’elle modifiera la loi provinciale sur les droits de la personne afin de protéger ceux qui choisissent de ne pas se faire vacciner.

Duane Bratt, politologue à l’Université Mount Royal de Calgary, estime que les commentaires de Mme Smith seraient risibles s’ils ne venaient pas de la bouche d’une première ministre.

Il trouve offensante la hiérarchie des discriminations choisie par Mme Smith, parce qu’au cours de son existence, il y avait encore des stérilisations forcées de femmes autochtones et des pensionnats pour enfants autochtones. M. Bratt rappelle aussi que jusqu’en 2005, le mariage entre conjoints de même sexe n’était pas non plus légal dans tout le pays.