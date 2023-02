TORONTO — John Tory passe sa dernière journée à titre de maire de Toronto, vendredi.

M. Tory, âgé de 68 ans, a surpris tout le monde en annonçant, il y a une semaine, qu’il avait eu une «liaison inappropriée» avec quelqu’un qui travaillait auparavant dans son équipe, et il a annoncé qu’il démissionnerait.

Le maire s’est ensuite attardé à l’hôtel de ville quelques jours, le temps que le budget qu’il avait préparé soit débattu au conseil municipal, cette semaine. Il a présenté sa démission officielle quelques heures après l’adoption du budget tard mercredi soir.

Sa démission sera en vigueur à 17 h vendredi, et ce sera la mairesse adjointe, Jennifer McKelvie, qui prendra les rênes de la métropole par intérim. Mme McKelvie a déjà annoncé qu’elle ne serait pas de la course pour remplacer M. Tory.

Lors de la prochaine réunion du conseil, le greffier présentera un rapport qui permettra alors aux conseillers municipaux de déclarer officiellement vacant le poste de maire et d’adopter un règlement pour amorcer le processus d’élection partielle.

Une période de mise en candidature s’ouvrira le lendemain et durera entre 30 et 60 jours; l’élection partielle à la mairie aura lieu 45 jours plus tard.

M. Tory, qui avait cultivé une image de conservateur modéré étriqué à la mairie de Toronto, verra donc son troisième mandat se terminer moins de quatre mois après sa réélection en octobre.

Lors de l’annonce de sa démission, il a indiqué qu’il espérait continuer à contribuer encore à la métropole. «Je continue d’être profondément désolé et de m’excuser sans réserve auprès des résidents de Toronto et de tous ceux qui ont été blessés par mes actions, sans exception, a-t-il écrit dans sa lettre de démission. Cela aura été le travail de toute une vie.»