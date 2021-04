Johnson & Johnson commence à tester son vaccin sur les adolescents au Canada

Johnson & Johnson commence à tester son vaccin contre la COVID-19 sur des adolescents et le fera éventuellement sur des adolescents canadiens.

La pharmaceutique a annoncé vendredi dans un communiqué qu’elle étend son essai clinique aux enfants âgés de 12 à 17 ans.

Elle commencera avec ceux âgés de 16 et de 17 ans au Royaume-Uni et en Espagne, et ajoutera bientôt des adolescents de ce groupe d’âge au Canada, aux États-Unis et aux Pays-Bas.

Une fois les données initiales sur ce groupe examinées, elle étendra le test aux enfants âgés de 12 à 15 ans dans ce qu’elle qualifie d’«approche par étapes».

Johnson & Johnson est le quatrième fabriquant dont le produit a été acheté par le Canada à faire des tests sur des adolescents.