Johnson & Johnson commencera à livrer les premières doses à la fin du mois d’avril

OTTAWA — Johnson & Johnson commencera à livrer les premières doses de son vaccin contre la COVID-19 au Canada à la fin du mois d’avril, a déclaré la ministre responsable du dossier, Anita Anand.

Lors d’une conférence de presse, mardi, la ministre Anand n’a pas été en mesure de donner des détails plus spécifiques sur le nombre de doses attendues à ce moment-là, ni le calendrier de livraison. Elle a soutenu être en constantes discussions avec le fournisseur pour obtenir ces détails.

Le vaccin de Johnson & Johnson, qui a une seule dose et se conserve au réfrigérateur, pourrait considérablement accélérer la campagne de vaccination au pays.

La pharmaceutique américaine a déjà déclaré pouvoir commencer à livrer ses premières doses en Europe à compter du 19 avril.

AstraZeneca: contrat inchangé

Par ailleurs, le Canada ne modifiera pas son contrat avec AstraZeneca, même si l’ensemble des provinces ont suspendu l’utilisation de son vaccin pour les personnes de moins de 55 ans.

La ministre Anand a réitéré que le Canada a un contrat pour recevoir 22 millions de doses et en recevra 22 millions.

L’Agence de la santé publique du Canada a soutenu que le vaccin d’AstraZeneca a surtout été administré aux personnes de 55 ans et plus, mais n’a pas été en mesure d’offrir des détails plus spécifiques.

Il n’est toujours pas clair si les personnes de moins de 55 ans recevront leur deuxième dose d’AstraZeneca ou si elles auront celles d’un autre fournisseur, le temps venu.

Mardi, le Canada doit recevoir 1,5 million de doses d’AstraZeneca «prêtées» par les États-Unis.

Pfizer: accélération en juin

Le premier ministre Justin Trudeau, lui, s’est réservé la bonne nouvelle de la journée.

Il a annoncé que Pfizer va devancer cinq millions de doses de vaccin contre la COVID-19 en juin, ce qui portera le total à 9,6 millions de doses pour ce vaccin seulement pendant ce mois-là.

Ces doses devaient initialement être acheminées plus tard durant l’été, mais seront envoyées plus tôt que prévu. À celles-ci s’ajouteront les doses déjà prévues de Moderna et d’AstraZeneca.

Le Canada aura donc reçu 44 millions de doses d’ici la fin du mois de juin.

Les provinces et territoires ont déclaré avoir administré 5 300 964 doses jusqu’ici.