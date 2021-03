Johnson & Johnson éprouve des problèmes dans la production de son vaccin

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le Canada avait été averti de problèmes de production affectant le vaccin de Johnson & Johnson (J&J).

Le vaccin à vecteur viral développé par la filiale de J&J, Janssen Pharmaceuticals, a été autorisé par Santé Canada comme étant sécuritaire et efficace la semaine dernière.

Le Canada a précommandé 10 millions de doses du vaccin, qui est le premier et le seul du plan canadien de vaccination à ne nécessiter qu’une seule dose.

Mais M. Trudeau dit que le Canada n’a toujours pas de date pour la réception des premières livraisons.

De nombreuses conversations avec l’entreprise laissent croire «qu’il existe des défis autour de la production du vaccin», a fait savoir le premier ministre.

Les problèmes de production de Johnson & Johnson affectent également l’Europe et les États-Unis. Plusieurs pays européens, où le vaccin n’est pas encore autorisé, ont annoncé qu’ils s’attendaient à moins de doses que prévu le mois prochain.

Les contrats de vaccins du Canada établissent les livraisons prévues par trimestre, et celles de 10 millions de doses de J&J du Canada doivent être effectuées entre avril et septembre. Mais on ne sait pas encore combien il y en aura au printemps et en été.