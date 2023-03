Joly dit que les pourparlers de paix avec la Chine à Moscou prolongeront la guerre

OTTAWA — La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré que les tentatives de la Chine pour négocier la paix en Ukraine ne feront probablement qu’aider la Russie à se réarmer et à prolonger le conflit.

Dans une déclaration lundi, Mme Joly a affirmé que le seul moyen de mettre fin à la guerre était que le président russe Vladimir Poutine «dépose les armes et retire ses troupes de l’Ukraine». Elle a accusé Moscou de se tourner vers Pékin avec une fausse prémisse.

«Il ne faut pas se leurrer : le régime russe cherche à gagner du temps pour se réapprovisionner, recruter et réattaquer», a souligné Mme Joly dans un communiqué.

«Un cessez-le-feu qui n’exige pas la retraite des troupes russes du territoire ukrainien ne bénéficie qu’à Poutine, en gelant le conflit avant que ses pertes ne deviennent encore plus grandes.»

Le président chinois Xi Jinping est arrivé lundi en Russie pour des pourparlers de paix après que Pékin a présenté une proposition appelant à la fin du conflit, bien que M. Xi n’ait pas l’intention de se rendre à Kyiv.

Le Canada et les autres pays du G7 ont déclaré depuis octobre dernier qu’ils soutiendraient l’Ukraine «aussi longtemps qu’il le faudra» avec une aide humanitaire et militaire.

Pourtant, des pays en développement se sont plaints de se sentir obligés de choisir leur camp entre l’invasion de la Russie et l’opposition de l’Occident à celle-ci.

Lors de la Conférence de Munich sur la sécurité du mois dernier, des pays comme la Colombie ont fait valoir que le conflit détournait les financements et l’attention de la crise climatique, tandis que d’autres, comme la Namibie, ont déclaré que l’accent devrait être mis sur la fin de la violence au lieu de chercher à attribuer la responsabilité.

Pékin a argumenté dans le même sens et a accusé les puissances occidentales d’aggraver le conflit par des livraisons d’armes.

«Notre position a toujours été que le dialogue et la négociation constituent une voie fondamentale pour sortir de la crise ukrainienne, et que la communauté internationale doit jouer un rôle constructif», a déclaré lundi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin.

M. Wang a également rejeté les informations selon lesquelles le département d’État américain aurait trouvé des munitions fabriquées en Chine en Ukraine.

«Ce sont les États-Unis, pas la Chine, qui ont envoyé des armes sur les champs de bataille en Ukraine. Les États-Unis doivent cesser d’alimenter le combat avec plus d’armes et d’attiser la flamme, cesser de montrer du doigt d’autres pays ou de chercher à les contraindre et à les intimider, et jouer un rôle constructif», a soutenu M. Wang.

«La visite du président Xi est un voyage d’amitié, un voyage de coopération et un voyage de paix.»