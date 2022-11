Joly souhaite réprimander l’ambassadeur russe concernant des messages anti-LGBTQ

OTTAWA — La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a demandé à son ministère de convoquer l’ambassadeur de Russie pour des publications sur les réseaux sociaux contre la communauté LGBTQ.

Ces derniers jours, l’ambassade de Russie à Ottawa a publié sur Twitter et Telegram un message indiquant que l’Occident s’immisce dans les valeurs familiales de la Russie et faisant valoir que les familles ne peuvent impliquer qu’un homme, une femme et des enfants.

L’ambassade a lié des images d’un drapeau arc-en-ciel rayé et d’icônes orthodoxes d’Adam et Eve.

La Russie a récemment élargi une interdiction sur l’exposition des enfants à la soi-disant propagande homosexuelle, ce qui signifie que les autorités peuvent désormais accuser les Russes pour avoir fait des choses qui, selon elles, pourraient inciter les adultes à être homosexuels ou transgenres.

Le bureau de Mme Joly affirme que les messages constituent une «propagande haineuse» qui doit être dénoncée et «une attaque contre les valeurs canadiennes d’acceptation et de tolérance».

Si Affaires mondiales Canada donne suite à la demande de la ministre Joly, ce sera la troisième fois que le ministère convoque l’ambassadeur Oleg Stepanov cette année.