Jonathan Vance: le ministre Harjit Sajjan était-il au courant depuis trois ans?

OTTAWA — L’ancien ombudsman militaire Gary Walbourne a déclaré mercredi qu’il avait spécifiquement informé il y a trois ans le ministre de la Défense, Harjit Sajjan, d’allégations d’inconduite qui visaient le chef d’état-major Jonathan Vance, lors d’une réunion à huis clos «hostile».

M. Walbourne témoigne devant le Comité de la défense nationale des Communes, mercredi après-midi.

Il y a près de deux semaines, le ministre Sajjan a déclaré au même comité qu’il avait été le premier surpris lorsque Global News a fait état pour la première fois des allégations d’inconduite, au début de février. Invoquant la confidentialité, le ministre Sajjan a alors refusé à plusieurs reprises de préciser ce que lui et M. Walbourne avaient discuté lors de leur rencontre du 1er mars 2018.

Mais l’ancien ombudsman, dont le témoignage public est protégé par le privilège parlementaire, a raconté mercredi qu’il avait demandé au ministre Sajjan de lui revenir avec des conseils sur la façon de traiter ces allégations. Or, il soutient qu’il a plutôt été alors coupé de tout contact avec le ministre et privé de ses pouvoirs en matière de finances et de dotation en personnel au sein de son bureau.

L’ancien ombudsman, qui avait d’abord décliné l’invitation de témoigner devant le comité, avant que les membres ne l’assignent officiellement, a ajouté mercredi que le Bureau du Conseil privé l’avait appelé plus tard pour demander des informations sur les allégations spécifiques, alors qu’il avait demandé au ministre Sajjan de garder l’affaire confidentielle.

Le général Jonathan Vance est visé par des allégations voulant qu’il ait eu, avant de devenir chef d’état-major, une liaison continue avec une subordonnée. Il aurait aussi tenu des propos inappropriés envers une deuxième militaire, de grade inférieur.

M. Vance a nié tout acte répréhensible. La police militaire enquête sur les allégations.