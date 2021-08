Jour 10: On croise le fer au sujet de la crise du logement et des soins de santé

OTTAWA — Au dixième jour de la campagne électorale, les chefs fédéraux critiquaient chacun les promesses des autres; ce qui n’a pas empêché le chef bloquiste de rêver d’une campagne différente.

Le chef conservateur, attaqué lundi, sur ses possibles intentions de privatisation de soins de santé, a voulu mettre les pendules à l’heure, mardi matin.

«Un premier ministre qui prend le système de santé au sérieux n’aurait pas déclenché une élection pendant une urgence sanitaire nationale. Et maintenant, de façon tout à fait incroyable, il menace de réduire le financement de la santé et de fermer des cliniques en pleine pandémie», a lancé Erin O’Toole, en point de presse dans son studio d’Ottawa.

Il faisait référence à l’engagement libéral de couper les fonds aux provinces qui, comme la Saskatchewan, permettent la livraison, par le secteur privé, de certains soins de santé.

M. O’Toole a, de nouveau, laissé entendre qu’il laisserait les provinces faire ce qu’elles veulent puisque lui va «toujours respecter les champs de compétence des provinces».

Justin Trudeau, pendant ce temps, présentait ses promesses pour alléger la crise du logement.

Les libéraux veulent, entre autres, créer un nouveau compte d’épargne libre d’impôt pour les moins de 40 ans afin de faciliter l’achat d’une première maison. Ils imposeraient aussi une taxe anti-flip immobilier pour décourager les «rénovictions».

Debout devant une maison en construction à Hamilton, en Ontario, M. Trudeau a dû faire face à une poignée de chahuteurs, situation qui se répète depuis qu’il a déclenché les élections, le 15 août.

Il y avait ceux qui dénonçaient le vaccin contre la COVID-19 et ceux qui lui reprochaient de ne pas avoir agi depuis six ans pour contrer la crise du logement.

Le chef libéral s’est donc éloigné à quelques reprises de ses notes d’allocution pour conseiller aux premiers d’aller se faire vacciner et aux seconds d’aller voter.

«C’est important que les gens comme ce jeune homme-là aient un choix à faire. Un choix entre une vision très concrète d’être encore ambitieux pour aider les familles avec notre plan libéral, les belles paroles du NPD ou bien une approche du Parti conservateur qui donne de l’aide aux mieux nantis au lieu de ceux qui en ont vraiment besoin», a-t-il ensuite offert, en réponse à une question de journaliste.

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) n’a pas tardé à dénoncer la promesse de M. Trudeau, y voyant une «stratégie libérale classique».

«Pourquoi livrer une chose quand je peux seulement la promettre dans une élection», a ironisé Jagmeet Singh.

«Si Justin Trudeau avait voulu faire quelque chose, il a eu six ans (pour) faire quelque chose de nouveau. Et dans ces six ans, au lieu d’améliorer la situation, la situation s’est empirée», a accusé le chef néo-démocrate, en point de presse à Mississauga.

M. Singh applique le même raisonnement aux centres de soins de longue durée. Il a promis, mardi, d’interdire tout nouveau centre du genre qui serait à but lucratif.

À Pont-Rouge, le chef bloquiste a plaidé pour une campagne électorale qui se ferait sur un autre ton.

«C’est une réflexion qui m’a beaucoup habité dans les dernières heures, depuis hier», a-t-il confié en point de presse. «C’est comme si tout ne se définissait qu’en des mots (…) presque militaires. C’est comme si c’était juste un affrontement entre quelqu’un qui va donner un coup à l’autre», s’est désolé Yves-François Blanchet.

Lutte pour le coeur de Québec

Le chef du Bloc québécois, en campagne dans la région de Québec, a finalement admis qu’il est plutôt d’accord avec la construction du troisième lien.

Jusque-là, Yves-François Blanchet se contentait de dire que si le gouvernement québécois veut le faire, Ottawa doit en financer une partie, sans dire ce qu’il pense de cette construction que des environnementalistes dénoncent.

Mardi, dans un champ de fraises à Pont-Rouge où son autobus de campagne s’est installé pour dénoncer la gestion des pesticides par les autorités fédérales, M. Blanchet a dit se mettre dans la peau de quelqu’un qui habiterait à Lévis ou Montmagny.

«Que je le fasse avec du transport collectif, que je le fasse avec mon auto, je vais être coupé d’une heure de route. Et on dit, sur des bases qui relèvent souvent de l’idéologie, d’intérêts partisans, »non, tu n’auras pas droit à ça ». Ça, ça me rend assez sensible aux arguments de la rive-sud de Québec, vraiment, vraiment», a-t-il offert.

Et à la journaliste qui insistait pour obtenir une déclaration claire sur ce troisième lien, «Je l’haïs pas. Je l’haïs pas», a répondu M. Blanchet.

Le chef du Bloc croit que le gouvernement Legault trouvera une façon de protéger l’environnement tout en livrant ce projet.

Promesses conservatrices pour les travailleurs

Le chef conservateur a poursuivi, mardi, son offensive de charme auprès des électeurs de la classe ouvrière.

M. O’Toole a promis de modifier la législation pour empêcher les cadres de se payer des primes tout en dirigeant une entreprise vers une restructuration, à moins que le régime de retraite ne soit entièrement financé.

Lundi, il avait promis une place garantie pour les travailleurs sur le conseil d’administration d’entreprises privées de plus de 1000 employés.