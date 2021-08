Santé mentale, factures d’internet et encore le troisième lien

OTTAWA — Florilège de promesses, en ce 11e jour de la campagne électorale fédérale, pendant qu’un des chefs fédéraux semble regretter d’avoir partagé publiquement une opinion personnelle.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, se montrait agacé mercredi de se faire entraîner, encore, dans le débat sur le troisième lien. Mardi matin, il a révélé qu’il voit d’un bon oeil ce projet de tunnel pourtant dénoncé par le Parti québécois. Mardi après-midi, il ne voulait plus en parler.

Avec le Château Frontenac comme décor, mercredi matin, il lui était impossible d’éviter encore les questions sur le sujet.

« Je ne suis pas en porte-à-faux, ni en accord, ni quoi que ce soit du genre. L’exécutif de l’État québécois fait une demande au gouvernement fédéral. On dit au gouvernement fédéral »donne la contribution ». […] Ne confondons pas la position du Bloc et la sollicitation intensive que j’ai eue pour donner quelque chose d’une analyse un peu plus personnelle », a dit M. Blanchet.

« Mettons que, momentanément, je suis redevenu un ex », a-t-il regretté.

Invité à donner son avis sur le sujet, son rival néo-démocrate a déclaré que le troisième lien ne peut être applaudi par les environnementalistes.

« On est contre ce projet parce que ce n’est pas un projet qui amène à nos buts de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, d’investir dans l’infrastructure qui nous aide à faire face à la crise climatique », a souligné Jagmeet Singh, en campagne à Windsor.

M. Blanchet, lui, était à Québec pour présenter sa brochette de candidats de la région. Il a particulièrement insisté sur Louis Sansfaçon, le père d’Émilie qui, avant de mourir d’un cancer, militait afin d’augmenter le nombre de semaines de prestations d’assurance-emploi pour les personnes souffrant de maladies graves.

Le Bloc québécois reprend ce flambeau et réclame 50 semaines plutôt que les 15 semaines actuelles. Le gouvernement libéral est prêt à donner 26 semaines de prestations.

En campagne en Ontario, le chef conservateur Erin O’Toole soulignait sa promesse d’investissements fédéraux en santé mentale. Il promet de transférer aux provinces suffisamment de fonds pour qu’un million de Canadiens de plus reçoivent des soins de santé mentale, chaque année.

M. O’Toole entend aussi offrir un crédit d’impôt aux employeurs pour 25 % du coût de la couverture en santé mentale. Il veut créer une ligne directe de prévention du suicide et financer des œuvres de bienfaisance qui offriraient des programmes de mieux-être. Son plan prévoit 150 millions de dollars pour ce faire.

À Windsor, M. Singh promettait, s’il prend le pouvoir, de réduire de 1000 dollars par année les factures de téléphone cellulaire et d’internet d’une famille.

Jagmeet Singh reproche aux libéraux de ne pas avoir livré leur promesse d’une diminution de ces coûts et il ne pense rien de bon des conservateurs non plus.

« Les libéraux et les conservateurs […] ont laissé les grandes compagnies de télécommunication effectivement exploiter les gens », a accusé M. Singh.

La journée du chef libéral démarrait plus tard mercredi à cause du fuseau horaire où se trouve sa caravane. Justin Trudeau était attendu à Surrey, en Colombie-Britannique.