Jour 12: François Legault se mêle de la campagne électorale fédérale

OTTAWA — La 12e journée de la campagne électorale fédérale a été détournée par un politicien qui n’est pas en campagne.

Jeudi, François Legault a annoncé, comme chaque fois, sa liste de demandes aux partis fédéraux. Sa liste, comme son ton, semblaient favoriser les conservateurs, au détriment des libéraux et des néo-démocrates.

Tout en haut de cette liste, sa demande d’une augmentation des transferts en santé.

Justin Trudeau ne veut pas en parler avant la fin de la pandémie. Erin O’Toole ne s’est engagé qu’à une augmentation de 6 % par année. Or, toutes les provinces veulent d’abord que les transferts passent de 22 % à 35 % de leur facture pour les soins de santé, avant de s’installer à 6 % par année.

M. Legault applaudit l’engagement conservateur du 6 % et attend d’entendre M. O’Toole sur la mise à niveau. Et puis, il ne s’inquiète pas du désir du chef conservateur d’annuler le programme national de garderies du gouvernement Trudeau. Québec a obtenu 6 milliards $ sur cinq ans, sans conditions, en compensation pour ce programme que la province n’utilisera pas.

«Moi, je m’attends à ce qu’un gouvernement qui remplace un autre gouvernement respecte la signature du gouvernement précédent. (…) La signature d’un gouvernement, ça compte. Je m’attends à ce que la signature du gouvernement fédéral soit respectée, peu importe qui sera au pouvoir le 20 septembre au soir», a répondu M. Legault à un journaliste qui s’en inquiétait.

Lorsque les conservateurs de Stephen Harper ont pris le pouvoir, ils ont mis aux poubelles le programme national de garderies imaginé par le gouvernement libéral de Paul Martin.

«L’autre priorité, c’est l’immigration», a déclaré le premier ministre québécois lors de son annonce.

Il demande qu’Ottawa cède à Québec les immigrants de la catégorie du regroupement familial. C’est environ le quart des immigrants que reçoit la province. Son objectif: «qu’on puisse mettre nos conditions, entre autres la connaissance du français, et arrêter d’avoir la moitié des 24 % qui ne parlent pas français».

La déclaration de revenus unique et la loi sur la laïcité ont également trouvé place dans la liste de M. Legault, comme en 2019. Et ce sont là deux sujets où les conservateurs sont davantage au diapason du gouvernement caquiste que leurs adversaires libéraux et néo-démocrates.

En attendant les réactions des chefs fédéraux

De passage à Québec, le chef libéral s’est adressé aux médias avant la sortie du premier ministre Legault. Il y était pour promettre une augmentation du supplément de revenu garanti pour les 65 ans et plus.

«On va augmenter de jusqu’à 500 $ le revenu de supplément garanti pour les aînés seuls âgés de 65 ans et plus, et jusqu’à 750 $ pour les couples», a promis Justin Trudeau.

À Saguenay, le chef du Bloc québécois a souligné que cette promesse est loin des demandes répétées de sa formation.

«La demande majeure du Bloc, c’est une bonification de la pension de la sécurité de la vieillesse qui est un programme réservé aux gens de 65 ans et plus, alors que le supplément de revenu garanti ne l’est pas (…). Notre demande demeure donc intégrale», a dit Yves-François Blanchet.

Il continue de reprocher aux libéraux de faire de la discrimination en instaurant, à partir de l’an prochain, une augmentation de la pension de la sécurité de la vieillesse qui ne sera versée qu’aux aînés de 75 ans et plus.

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) était à Winnipeg, jeudi. Il y a répété ses promesses pour contrer la crise du logement.

«On veut bâtir 500 000 logements sociaux et abordables pour aider les gens», a rappelé Jagmeet Singh.