Jour 15: les chefs se prononcent sur l’arrivée de Pierre Poilievre

MONTRÉAL — La 15e journée de la campagne électorale québécoise a été marquée par l’arrivée d’un nouveau chef au niveau fédéral: celle de Pierre Poilievre à la tête du Parti conservateur du Canada.

M. Poilievre a été couronné lors d’un événement tenu samedi soir à Ottawa, défaisant facilement l’ex-premier ministre du Québec Jean Charest et les trois autres candidats dans la course.

Le premier chef québécois à avoir réagi est celui de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, qui a immédiatement félicité M. Poilievre dans un gazouillis, samedi soir.

Du côté du Parti libéral du Québec (PLQ), du Parti québécois (PQ) et de Québec solidaire (QS), tous les chefs ont lancé un appel à la prudence face à l’arrivée de ce nouveau chef, dimanche.

«À la dernière élection fédérale, M. Legault avait invité les Québécois à voter pour ce parti (…) qui vient de choisir l’émule canadien de Donald Trump», a souligné le co-porte-parole solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois.

La déclaration de M. Poilievre durant son discours de victoire, selon laquelle «la nation québécoise tient tête au wokisme», a aussi fait réagir.

«Le mot wokisme, ce n’est pas le mien, c’est le sien. Le problème avec ce mot-là, c’est que ça inclut tout et rien», a réagi M. St-Pierre Plamondon.

La cheffe libérale Dominique Anglade a ajouté que «chaque fois qu’on met des étiquettes, on divise les Québécois».

Un seul chef a applaudi haut et fort l’arrivée de M. Poilievre: Éric Duhaime du Parti conservateur du Québec. M. Duhaime a notamment salué la grande ouverture du nouveau chef conservateur fédéral au projet GNL-Québec et à la possibilité de donner plus de pouvoirs aux provinces en immigration.

«Il n’y a pas cinq partis au Québec qui sont en faveur du projet de GNL-Québec, il y en a un seul et c’est nous», a rappelé M. Duhaime.

Au cours de la journée, le PLQ a promis la gratuité du transport en commun pour les étudiants et les aînés, le PQ s’est engagé à augmenter de 500 millions $ par année le financement des CLSC, QS a réitéré son intention que plus d’immigrants s’installent en région de manière permanente et le PCQ a présenté une dizaine de mesures en matière d’agriculture et de ruralité.