De l’huile sur le feu, des candidats complotistes et un candidat exclu

OTTAWA — En ce début de troisième semaine de campagne électorale, certains chefs semblent avoir laissé tomber les gants. Les attaques des uns contre les autres se multiplient… et on ne fait plus dans la dentelle.

C’est Justin Trudeau qui a ouvert les hostilités lundi matin, à Granby.

« C’est vraiment troublant de voir que M. O’Toole continue de défendre ses candidats qui partagent des théories de la conspiration [sic], qui continuent à nier les changements climatiques, qui refusent même d’être vaccinés », a-t-il lancé.

Stoïque, le chef conservateur, apparu derrière un micro deux heures plus tard, maintenait que tous ses candidats sont d’accord avec son plan de lutte aux changements climatiques, malgré leurs déclarations publiques.

Le chef libéral avait aussi attaqué deux de ses adversaires sur le thème de la vaccination obligatoire qu’il veut imposer aux fonctionnaires fédéraux.

« Le manque de leadership de M. O’Toole et de M. Blanchet au niveau des vaccinations est en train de rire des sacrifices que tellement de Canadiens ont faits pendant cette pandémie », a-t-il dit.

Le chef bloquiste, lui, a conseillé à M. Trudeau de tempérer ses propos s’il veut s’éviter les manifestations hostiles qu’il a subies ces derniers jours.

« Je me permettrais de […] suggérer au premier ministre de ne pas jeter de l’huile sur le feu », a dit Yves-François Blanchet. Puis, au journaliste qui s’étonnait de son choix de termes, il a nié les mots qu’il venait de prononcer.

« Non, non, non. D’abord je ne dis pas »jeter de l’huile sur le feu », puis je ne dis pas que c’est de sa faute. Clairement pas. Je dis qu’il doit faire preuve de davantage de modération dans la façon dont il présente ses idées », a insisté M. Blanchet pendant son point de presse matinal, à Montréal.

Pipelines, troisième lien et changements climatiques

M. Blanchet doute fort de l’engagement pris par le chef conservateur de ne pas imposer un pipeline au Québec, tout en promettant d’en faire passer un en Colombie-Britannique, quoi qu’en pense cette province.

« Il n’y a pas si longtemps, M. O’Toole disait qu’il voulait, par voie législative, forcer les provinces à laisser passer les infrastructures d’exportation de pétrole », a rappelé le chef du Bloc québécois.

Sur la campagne libérale, c’est le passé de ministre de l’Environnement de M. Blanchet qu’on a voulu évoquer.

Pendant que Steven Guilbeault revenait sur le projet avorté à Anticosti au point de presse libéral, M. Trudeau secouait la tête avec enthousiasme et approbation, et on lui devinait un grand sourire derrière le masque.

Sur la campagne néo-démocrate, on s’est contenté de se prononcer, encore, contre le projet de troisième lien à Québec, sans en faire une attaque directe pour viser M. Blanchet.

« Le troisième lien, ce n’est pas un projet qui suit nos vues pour faire face à la crise climatique. […] Ce n’est pas une bonne utilisation de nos ressources », a déclaré Jagmeet Singh qui a commencé sa journée à Ottawa.

La candidate du Parti vert, pour une fois, s’est aussi retrouvée la cible d’attaques directes. Annamie Paul, dimanche, avait pris la peine de publier un communiqué pour s’en prendre au projet de loi 96 du gouvernement Legault, doutant de sa constitutionnalité. La semaine dernière, elle avait également attaqué la loi québécoise sur la laïcité.

« Le Parti vert défend activement des valeurs qui sont contraires et hostiles à celles des Québécois. Je pense que le Parti vert devrait davantage s’attarder à des positions vertes », a lancé M. Blanchet.

Candidat conservateur retiré

Un candidat conservateur en Nouvelle-Écosse a été forcé de se retirer de la course. Des allégations d’agression sexuelle ont été publiées sur un compte Twitter, dimanche. Troy Myers y a répondu par une déclaration sur sa page Facebook et a tout nié.

Tout de même, le Parti conservateur a fait savoir qu’il ne serait plus candidat.

Erin O’Toole a refusé de dire quelles vérifications ont été faites par son parti avant d’en arriver à cette décision.

« Je prends les allégations d’inconduite sexuelle très au sérieux. […] La personne n’est pas un candidat pour notre parti », a simplement dit le chef conservateur.