Jour 18: Les électeurs ont en main toutes les promesses, avec ou sans chiffres

OTTAWA — En plein milieu de cette campagne électorale, les libéraux ont publié leur plateforme. Il reste maintenant deux semaines et demie aux électeurs pour comparer l’ensemble des promesses de chacun.

Justin Trudeau s’en est remis, une fois de plus, à la bonne santé économique du pays pour expliquer comment il pourra payer pour les nouvelles dépenses promises, alors qu’elles sont trois fois supérieures aux nouveaux revenus espérés par les libéraux.

«On parle de ces chiffres justement parce qu’on les a partagés en détail dans notre plateforme », a souligné M. Trudeau en brandissant son document fraîchement imprimé, lors d’une présentation devant journalistes, mercredi à Toronto.

«Les autres partis ne sont pas en train de partager leurs chiffres, n’ont pas partagé leurs projections, à part de dire, (par) une pensée magique, que l’économie va croître à 3 % pour les 10 prochaines années; ce qui ne s’est jamais passé dans la vie de notre pays», a-t-il ajouté, s’en prenant à son adversaire conservateur.

«Nous avons soumis notre plateforme au Directeur parlementaire du budget dès que nous avons pu le faire», s’est justifié Erin O’Toole. Il a promis une mise à jour, avec chiffres, de son document quand le directeur aura fait le travail.

«Et nous avons un objectif pour faire croître notre économie: 3 % de croissance afin que tous les secteurs de l’économie retournent au travail. (…) Et nous livrerons cela», a-t-il maintenu, lors d’un point de presse dans son studio d’Ottawa.

L’ensemble des promesses libérales, M. O’Toole les a qualifiées de «recyclées». Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), de passage à Montréal, s’est contenté de dire qu’il n’y croit pas.

«Le problème avec ce que Justin Trudeau va promettre, c’est il prend cette approche: pourquoi on doit livrer la marchandise quand on peut seulement faire des promesses sans avoir des actions concrètes», a laissé tomber Jagmeet Singh.

Le chef du Bloc québécois a trouvé de quoi applaudir dans le programme de son adversaire libéral. Il s’est réjoui d’une promesse de crédit d’impôt pour faciliter le maintien ou le retour sur le marché du travail des personnes âgées de plus de 65 ans.

«Laissez-nous vérifier les chiffres, mais c’est bon. C’est bon parce que la société civile le demande. C’est bon parce que les aînés le demandent. C’est bon parce que (…) le Bloc l’a proposé à de nombreuses reprises. (…) C’est une excellente nouvelle pour les aînés. (…) Si on a contribué à ça, on est content», a souri Yves-François Blanchet, dans un parc montréalais.

Le NPD parle encore de logements abordables

Jagmeet Singh a convoqué la presse sur des terres fédérales, au Bassin Peel, dans le Vieux-Port de Montréal. Il voudrait que le terrain serve à loger les Montréalais, mais le terrain est convoité par un groupe privé qui voudrait y ériger un stade de baseball.

Le chef du NPD aime bien le baseball, mais «si on parle de comment on utilise les terrains fédéraux, on doit les utiliser pour des logements sociaux et abordables. (…) Je n’aide pas les groupes privés à créer un stade au lieu d’aider les gens qui ont besoin de logements sociaux».