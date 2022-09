Jour 20: retour sur la première joute et rencontre avec les maires

MONTRÉAL — Les attaques acerbes lancées la veille pendant et après le premier débat des chefs ont continué de faire réagir, vendredi, alors que la campagne entre dans sa seconde moitié.

Dans une mêlée de presse en matinée à Montréal, le chef caquiste François Legault a réitéré que le plan environnemental des autres partis était irréaliste.

«Quand j’entends les partis politiques dire: « Moi je renie l’héritage de Robert Bourrassa, je veux rien savoir des barrages » parce qu’il y a des gens qui sont contre l’harnachement des rivières. […] Est-ce qu’ils veulent du nucléaire? Est-ce qu’ils veulent du pétrole? Est-ce qu’ils veulent du gaz?», a-t-il souligné.

Accusant le premier ministre sortant d’avoir «détourné» le programme de Québec solidaire au débat de TVA, le chef Gabriel Nadeau-Dubois a réitéré vendredi matin que M. Legault manquait d’ambition, et avait une vision «des années 1990».

Après le débat, M. Legault avait été particulièrement sévère à l’égard du Parti libéral, qui selon lui «n’a plus de raison d’exister».

«Plus que jamais», le Québec a besoin du Parti libéral, a insisté la cheffe Dominique Anglade.

«Hier, ce qu’on a vu, c’est un premier ministre qui est dépassé. […] Ce qu’on offre aux Québécois, c’est non seulement une véritable alternative d’un point de vue économique, mais également de l’inclusion.»

Mme Anglade a elle aussi été la cible de plusieurs attaques au débat, dont celles de M. Nadeau-Dubois, qui a critiqué plusieurs fois son bilan en tant que cheffe de l’opposition.

«Dominique Anglade n’a pas été une cheffe de l’opposition efficace dans les quatre dernières années», a martelé en point de presse le chef solidaire.

De son côté, comme il l’a fait au débat, le chef conservateur Éric Duhaime a encore tapé sur le clou du troisième lien et a répété que M. Legault «cachait les études» sur le sujet.

«C’est un vent, leur affaire. Ils proposent n’importe quoi», a-t-il pesté.

Sommet de l’UMQ

Les cinq chefs partageaient encore la même salle vendredi puisqu’ils participaient tous au sommet de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), où les maires des villes les attendaient de pied ferme.

Le président de l’UMQ, Daniel Côté, a fait valoir que les municipalités avaient besoin de plus financement en raison de l’inflation.

«Le carburant coûte plus cher, l’asphalte coûte plus cher, le béton coûte plus cher, les services aussi comme le déneigement, la collecte des matières résiduelles», a-t-il soutenu en point de presse.

Les chefs prendront tour à tour la parole à l’heure du midi.