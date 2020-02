Jour 21 de la crise: Trudeau parle de progrès, les conservateurs de recul

OTTAWA — Si autour de certaines barricades en Ontario et au Québec, on assiste à plus de tension, à Ottawa, Justin Trudeau et ses ministres parlent de progrès, sans préciser lequel.

L’opposition conservatrice, elle, dénonce plutôt un recul.

Il n’y a toujours pas de rencontre annoncée entre un représentant du gouvernement fédéral et les chefs héréditaires wet’suwet’en dont l’opposition à un gazoduc en Colombie-Britannique a provoqué cette crise.

En arrivant au pas de course à la réunion du caucus, mercredi matin, la ministre des Relations Couronne-Autochtones a tout de même lancé «on y est presque».

Justin Trudeau qui a offert quelques mots de plus aux micros des journalistes a parlé de «progrès».

«On est content de voir du progrès (…), mais on continue à dire que les barricades doivent être enlevées», a déclaré M. Trudeau.

Invité à commenter la sortie, mardi, de François Legault qui suggérait que la barricade de Kahnawake, en terrain mohawk, pouvait être démantelée en ayant recours à la Sûreté du Québec (SQ), M. Trudeau a préféré s’en laver les mains.

«Nous suivons cette situation de près, mais ce n’est pas une juridiction fédérale», s’est-il contenté de répondre à son arrivée à la rencontre du caucus libéral.

Deux étages plus bas, aux portes de leur réunion, les députés conservateurs Gérard Detell et Alain Rayes s’en prenaient plutôt au gouvernement et disaient constater du recul en cette 21ième journée de crise.

«Ce que l’on constate, c’est que ça ne va pas en s’améliorant», a laissé tomber M. Rayes.

Son collègue Deltell a été plus cinglant.

«Quel manque de leadership odieux (…) C’est un gouvernement d’abandon dirigé par une espèce de pâte molle», a pesté M. Deltell.