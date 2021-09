Jour 21: le Jour de la marmotte, version campagne électorale canadienne

MONTRÉAL — La compagne électorale semble être entrée dans le jour de la marmotte.

Pour une deuxième journée d’affilée, le chef conservateur Erin O’Toole a dû défendre sa position sur les fusils d’assaut. Pour une deuxième journée d’affilée, les libéraux l’ont attaqué sans relâche sur ce sujet. Pour une deuxième journée d’affilée, le Bloc a exhorté ses rivaux à faire mieux dans ce domaine.

De passage à Coquitlam, en Colombie-Britannique, M. O’Toole a cherché à préconiser deux positions en apparence contradictoire: le maintien de l’interdiction des fusils d’assaut et la réforme du système de classification des armes interdites au pays.

«On va maintenir l’interdiction sur les armes d’assaut, a-t-il insisté. On va avoir une révision publique et transparente sur notre système de classification parce qu’on a un système complètement différent de celui des États-Unis.»

Il s’est contenté de maintenir sa position chaque fois que les journalistes l’exhortaient à préciser sa pensée sur certains types d’armes utilisés lors d’attentats meurtriers comme à la Polytechnique, au collège Dawson ou en Nouvelle-Écosse.

Selon le chef conservateur, le véritable problème réside sur la contrebande d’armes venant des États-Unis.

Comme vendredi, M. O’Toole a tenté de dévier les questions vers son plan de lutte contre les gangs de rue. «C’est pourquoi on a un plan contre les gangs de rue, contre la contrebande et les risques pour les Canadiens dans les grandes villes», a-t-il lancé.

Dans son programme électoral, les conservateurs ont exprimé leur volonté d’abolir la récente loi C-71 qui interdisait un certain nombre de fusils.

Tir groupé

Les libéraux ont fait les gorges chaudes de l’apparente ambivalence conservatrice à ce sujet.

Pendant que le chef Justin Trudeau faisait relâche, les libéraux ont mené trois points de presse à Surrey, en Colombie-Britannique, à Toronto et à Montréal pour accuser Erin O’Toole de mentir à l’électorat canadien.

«En anglais, on l’a vu, il promet de ramener les armes d’assaut, il a été clair là-dessus. Mais en français, il promet de les interdire. Il va falloir qu’il dise la vérité un moment donné. Il va falloir qu’il dise la vérité, O’Toole», a dit M. Rodriguez.

Les libéraux promettent pour leur part d’instaurer un programme forçant les propriétaires d’armes d’assaut à les vendre au gouvernement fédéral ou à les rendre inopérables. Ils se sont également engagés à verser un milliard de dollars aux provinces qui veulent légiférer sur les armes de poing.

L’attentat contre Marois

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a voulu profiter du neuvième anniversaire de l’attentat contre la première ministre élue du Québec à l’époque, Pauline Marois, pour mettre ses adversaires dos à dos.

Il les a appelés à durcir leurs engagements contre la possession et le trafic d’armes à feu.

«Dans le contexte du dossier des armes à feu, je veux mentionner que c’est le neuvième anniversaire de l’attentat contre Pauline Marois», a dit M. Blanchet. Après un long silence, il a enchaîné: «J’invite les partis à vraiment considérer les mesures nécessaires.»

Il a notamment rappelé qu’il préconisait le rachat obligatoire, et non facultatif, des armes d’assaut en circulation.

Promesses du jour

Le chef du NPD Jagmeet Singh n’a pas eu à répondre à des questions de journaliste à ce sujet.

Il a présenté son engagement de mettre en place un système d’assurance dentaire qui serait financé par une hausse des impôts de 1% pour les plus fortunés du pays.

Selon lui, une telle décision offrirait une aide financière aux familles non assurées qui gagnent moins de 90 000 $ par an et couvrirait complètement tous les besoins en soins dentaires pour les familles ayant moins de 60 000 $ de revenu annuel.

De son côté, le conservateur Erin O’Toole a promis de mettre en place un passeport vaccinal à l’échelle nationale. Il juge qu’une telle configuration aiderait les Canadiens lors des voyages internationaux.

Il a aussi dit qu’il voulait collaborer avec les provinces, notamment «en offrant davantage de vaccins, de tests de dépistage rapide et en gérant l’approvisionnement d’équipement de protection individuelle (ÉPI)».

Son objectif est que 90 % des résidents admissibles soient vaccinés contre la COVID-19.