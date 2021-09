Jour 23: La question des armes d’assaut colle au chef conservateur

OTTAWA — Au lendemain de sa volte-face au sujet des armes à feu, le chef conservateur ne disait toujours pas, lundi, jusqu’à quand tient sa promesse de laisser telle quelle l’interdiction de 1500 modèles d’armes, prêtant ainsi le flanc aux critiques de ses adversaires.

À chaque question qui revenait sur le sujet, au cours de son point de presse tenu dans son studio d’Ottawa lundi avant-midi, Erin O’Toole a répété que toutes les restrictions imposées par le gouvernement libéral resteraient en place s’il prenait le pouvoir. Et il ajoutait, dans chacune de ses réponses, son intention de revoir le système de classification des armes à feu.

Le maintien de l’interdiction, par exemple, de l’arme utilisée par Marc Lépine en 1989 tiendrait-il pour toujours, ou jusqu’au démarrage d’une «consultation» sur le système de classification des armes, ou jusqu’à la conclusion de cette consultation? Ni le chef, ni son parti n’a offert de précisions.

Lorsqu’un journaliste a soulevé la déclaration publique d’un candidat conservateur, député sortant de Colombie-Britannique, selon lequel les interdictions sur ces armes seraient bel et bien levées, malgré ce qu’en a dit M. O’Toole dimanche, le leader s’est braqué.

«Je suis le chef», a-t-il simplement laissé tomber.

Le chef libéral, lui, s’en est pris à «l’intégrité» de son adversaire.

«Ce n’est pas ça de l’intégrité, de faire une promesse à l’un, mais de dire à d’autres, que »non, non, non on ne va pas le faire finalement »; surtout sur quelque chose d’aussi important (que) la sécurité des Canadiens», a lancé Justin Trudeau, lors d’un point de presse à Welland, en Ontario.

Le chef du Nouveau parti démocratique, lui, en commentant le changement de cap conservateur, s’est empressé d’attaquer le libéral.

«Je pense que c’était une bonne décision, mais je veux aussi souligner comment M. Trudeau a aussi changé sa position. Il a promis d’avoir une interdiction complète pour ces armes d’assaut. Et ce qu’il a fait, ce n’est pas ce qu’il a promis de faire», a noté Jagmeet Singh, à Hamilton.

Yves-François Blanchet, pour sa part, estime qu’il faut vérifier «la sincérité» et «la crédibilité» des engagements.

«J’espère que c’est fini cette espèce de puérile compétition de changement de position quotidienne entre les libéraux et les conservateurs. S’il vous plaît, prenez la position qui assure la sécurité des gens», a réclamé le chef bloquiste, de passage à Blainville.

Fête du Travail

Tous les chefs avaient quelque chose à offrir aux travailleurs, en ce congé de la fête du Travail.

M. O’Toole a souligné sa promesse de doubler l’Allocation canadienne pour les travailleurs, la faisant passer à 2800 $ pour les individus et à 5000 $ pour les familles.

Il calcule que sa promesse représente une augmentation de salaire d’un dollar l’heure.

M. Singh a promis un salaire minimum de 20 $ l’heure dans les entreprises sous compétence fédérale. Et il est revenu sur son offre de 10 jours de congé de maladie payés, pour les travailleurs de ces entreprises.

Ces 10 jours de congé de maladie payés, M. Trudeau les promet aussi. M. Singh estime «cynique» de faire cela en campagne électorale, plutôt que de l’avoir fait dans les 18 derniers mois.

M. Trudeau a rappelé son intention de rédiger un projet de loi qui permettra aux entreprises d’exiger un passeport vaccinal de la part de leurs employés et de leurs clients, sans crainte de poursuites judiciaires.

M. Blanchet a réclamé, à nouveau, une vaste réforme de l’assurance-emploi.