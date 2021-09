Jour 29: Justin Trudeau passe à l’offensive et attaque O’Toole

MONTRÉAL — Le chef libéral Justin Trudeau avait une cible en tête dimanche lorsqu’il s’est pointé devant les journalistes dimanche sur la Rive-Sud de Montréal: son adversaire conservateur Erin O’Toole, alors que le chef bloquiste Yves-François Blanchet a reproché aux libéraux et aux néo-démocrates de taper sur le Québec pour faire des gains dans le reste du pays.

Erin O’Toole veut ramener le Canada et le Québec en «arrière» sur les armes à feu, la vaccination, l’environnement, l’économie, les garderies, alouette, a reproché M. Trudeau.

Dès ses premiers mots, il a rappelé que la fusillade qui a eu lieu au Collège Dawson, à Montréal, il y aura 15 ans lundi, dressant rapidement un parallèle avec la position des conservateurs de réviser la décision de son gouvernement de bannir des centaines d’armes de style militaire, dont celle qui a été utilisée dans ce drame.

«Le choix est extrêmement clair pour les Québécois, a-t-il résumé. Ou bien on continue avec un gouvernement fort et progressiste. Ou bien on retourne en arrière avec un gouvernement conservateur.»

Et bien qu’il se trouvait en territoire bloquiste, dans la circonscription de La Prairie sur la Rive-Sud de Montréal, M. Trudeau a fait peu de cas d’Yves-François Blanchet.

Ce n’est pas avec le Bloc que le gouvernement fédéral négocie, mais bien avec celui qui a été élu à l’Assemblée nationale, a mentionné M. Trudeau.

Taper sur le Québec

De passage à New Carlisle, aux abords de la Baie-des-Chaleurs, en Gaspésie, le chef bloquiste a dépeint Justin Trudeau et le chef du Nouveau Parti démocratique Jagmeet Singh comme des politiciens qui utilisent le racisme contre le Québec pour faire des gains électoraux dans le reste du pays.

«On a deux formations politiques qui ont décidé d’utiliser les accusations de racisme contre le Québec pour aller faire des gains au Canada», a-t-il dit en conférence de presse.

M. Blanchet a précédemment indiqué que sa formation politique entend lancer une offensive diplomatique pour redorer le blason du Québec.

Le Bloc veut notamment tisser des liens avec le réseau des ambassades et consulats au Canada et miser sur les bonnes relations du Québec avec ses «partenaires naturels»: la France, la Belgique et la Catalogne.

Enquête sur des libéraux

Les conservateurs ont pour leur part demandé au commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique de mener une enquête sur les ministres libéraux sortants David Lametti et Diane Lebouthillier, à propos d’allégations concernant la nomination d’un juge.

Leur sortie fait suite à des révélations de Québecor voulant que Mme Lebouthillier, alors ministre, ait «beaucoup insisté» pour que Damien St-Onge, l’associé d’un de ses contributeurs et organisateurs de campagne, devienne juge à la Cour supérieure, une nomination annoncée par le ministre de la Justice, David Lametti, en mars 2019.

Diane Lebouthillier a répliqué dimanche, dans une déclaration à La Presse Canadienne, que «la personne dont il est question n’était pas impliquée, et n’était pas un organisateur, dans aucune de mes campagnes» et qu’elle n’a «pas de lien particulier avec cette personne».

Durant sa journée de campagne, les conservateurs se sont engagés à augmenter le soutien financier aux parents en deuil.

M. O’Toole a promis qu’il prolongerait les prestations d’assurance-emploi aux mères et aux pères jusqu’à huit semaines après le décès d’un enfant. Il offrirait également jusqu’à huit semaines de congé payé après une fausse couche ou la mise au monde d’un enfant mort-né.

Le chef néo-démocrate Jagmeet Singh s’est pour sa part engagé à s’attaquer aux échappatoires fiscales et aux fraudeurs, reprochant au premier ministre sortant de ne pas en avoir fait assez.

De passage à Sudbury, en Ontario, M. Singh a déclaré que l’une des principales priorités de son parti était d’augmenter les impôts des ultra-riches et de combler les lacunes qui ont permis aux entreprises d’éviter de payer des impôts au Canada.

Le NPD promet d’augmenter de 100 millions $ le financement de l’Agence du revenu du Canada pour renforcer l’application de la loi.