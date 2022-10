Jour 36: un dernier tour de piste pour les chefs avant le scrutin de lundi

MONTRÉAL — Nous y voici: la journée de dimanche marque la 36e et dernière journée de la campagne électorale provinciale, en plus d’être la dernière chance pour les chefs de convaincre les électeurs de sortir voter — pour leur parti — lundi.

Samedi, les chefs ont multiplié les rencontres avec le public pour inciter le plus de gens possible à se présenter aux urnes. Ils poursuivront cette tendance dimanche, en plus de faire leur bilan de la campagne devant les journalistes.

Le chef caquiste François Legault amorcera sa journée à Montréal, mais il se déplacera rapidement vers l’Estrie. Sur l’heure du midi, il sera à Sherbrooke pour un dîner où seront présents une quarantaine de candidats de la CAQ, selon le parti.

Plus tard, M. Legault se rendra dans un verger de la circonscription de Saint-François.

Quant à elle, Dominique Anglade s’envolera pour Kuujjuaq, où elle ira appuyer son candidat Tunu Napartuk, dans Ungava.

La cheffe libérale fera une tournée pour participer à un dîner, visiter le futur centre de rétablissement Isuarsivik Est ainsi qu’un magasin local. Comme c’est la coutume, elle rencontrera aussi les journalistes en après-midi pour une mêlée de presse.

De son côté, le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon fera trois arrêts au cours de la journée, à Gaspé, Sept-Îles et Jonquière. Chaque fois accompagné de candidats locaux, il ira à la rencontre de bénévoles et militants, en plus de prendre la parole devant les journalistes.

Chez Québec solidaire, le co-porte-parole Gabriel Nadeau-Dubois passera une deuxième journée de suite à Montréal. Il participera à une activité militante au local électoral de Verdun en matinée, avant d’aller à la rencontre de citoyens au Marché Jean-Talon.

En après-midi, M. Nadeau-Dubois sera aux côtés de l’autre co-porte-parole du parti, Manon Massé, lors d’un point de presse organisé pour dresser un bilan de la campagne.

Finalement, le chef conservateur Éric Duhaime fera lui aussi son bilan de la campagne, dimanche, mais du côté de Laval. Son autobus s’arrêtera ensuite à quelques endroits au cours de la journée, alors qu’il prendra la direction de Québec.

M. Duhaime conclura sa journée, et sa campagne, dans la circonscription de Chauveau, où il espère devenir député au terme des élections de lundi.