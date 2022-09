Jour 5 de la campagne électorale: La sécurité des élus éclipse les autres enjeux

QUÉBEC — La sécurité des élus, victimes de gestes haineux, voire de menaces de mort, a éclipsé tous les autres enjeux, jeudi, en ce cinquième jour de la campagne électorale.

La députée libérale Marwah Rizqy a été menacée de mort, tandis que son collègue Enrico Ciccone a vu son bureau de circonscription volé et saccagé au cours des derniers jours.

À Sherbrooke, jeudi matin, Mme Rizqy a jeté le blâme sur le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime, en lui reprochant «de canaliser la haine», rappelant en particulier une déclaration faite en juin dernier.

M. Duhaime avait alors affirmé qu’il souhaitait prendre toute la «grogne» qu’il percevait au Québec et «la faire entrer dans les murs du parlement».

«Non, on ne veut pas de grogne au parlement, on veut des gens avec de la stature, qui veulent travailler pour faire avancer le Québec, qui ont des propositions», a riposté Mme Rizqy jeudi.

Le chef conservateur n’a pas tardé à réagir pour inviter Mme Rizqy «à la prudence», estimant que la députée se situait en «terrain très glissant» avec ses propos.

Il a justifié ses positions en affirmant qu’il donnait une voix aux gens qui se sentaient exclus du débat public et que son objectif consistait à «transformer le désespoir en espoir».

À ses côtés, sa cheffe, Dominique Anglade, venait d’annoncer qu’un éventuel gouvernement libéral éliminerait le droit de mutation immobilière, appelé communément «taxe de bienvenue», pour les acheteurs d’une première maison. Cette mesure, assortie aussi d’une amélioration du Régime d’accès à la propriété (RAP), coûterait 350 millions $ par année.

De passage à Trois-Rivières, le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, s’est engagé de son côté à investir 400 millions $ supplémentaires pour recruter et former 660 médecins et 5000 professionnels de la santé, s’il est reporté au pouvoir le 3 octobre.

Il a déclaré qu’un prochain gouvernement de la CAQ intensifiera ses efforts afin de contrer la pénurie de main-d’œuvre en santé.

Pendant ce temps, en Gaspésie, le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a réaffirmé une promesse déjà connue du parti visant à offrir une assurance dentaire publique universelle.

L’assurance couvrirait 100 % des frais de soins dentaires pour les jeunes de moins de 18 ans, les prestataires de l’aide sociale et les aînés recevant le Supplément de revenu garanti. Les autres pourraient se faire rembourser 80 % des frais de nettoyage et des soins de prévention, et 60 % des frais liés aux soins curatifs, comme les obturations et les traitements de canal.