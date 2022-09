Jour 6 de la campagne électorale: On met le cap sur les soins à domicile aux aînés

QUÉBEC — Deux chefs de parti ont continué de courtiser le vote des personnes âgées, vendredi, en ce sixième jour de la campagne électorale.

Cette fois, on assiste à une surenchère dans l’offre de soins à prodiguer à domicile, en tenant pour acquis que la plupart des aînés souhaitent retarder le plus possible le moment où ils devront s’installer dans un centre d’hébergement.

S’il prend le pouvoir, le Parti québécois (PQ) veut tripler le nombre d’heures offertes aux soins à domicile, en investissant 3 milliards $ par année de manière récurrente et en y allouant 50 % du budget de soins de longue durée d’ici quatre ans.

«Notre système de soins de longue durée a besoin d’un électrochoc, d’un véritable virage à 180 degrés qui inversera le modèle actuel, et l’exercice doit être doté de moyens financiers conséquents», a déclaré le chef du parti, Paul St-Pierre Plamondon, de passage à Gatineau.

Il s’engage à ce que «chaque personne aînée qui désire demeurer chez elle en aura la possibilité».

Un gouvernement péquiste abandonnerait par ailleurs le mégaprojet du gouvernement Legault de construire un réseau de maisons des aînés.

Sur le même sujet, Québec solidaire (QS) adopte une approche différente et plus modeste. Un gouvernement solidaire voudrait «doubler» l’offre de soins à domicile, ce qui nécessiterait un investissement supplémentaire annuel de 750 millions $.

Il promet aussi d’offrir une allocation aux proches aidants, qui pourrait atteindre 15 000 $ par année, soit une mesure représentant un investissement de 380 millions $.

C’est ce qu’a annoncé le porte-parole du parti, Gabriel Nadeau-Dubois, de passage à Gaspé, convaincu que «trop de gens doivent aller piger dans leurs économies pour avoir des soins à domicile. Ce n’est pas un luxe, c’est un droit», a-t-il dit, avant de prendre la route en direction de Rimouski.

PLQ: fin des maternelles 4 ans

Dans le camp libéral, on a choisi de prendre des distances d’une autre des réalisations du gouvernement Legault: les maternelles 4 ans, un réseau que les caquistes voudraient étendre à tout le Québec.

Si le Parti libéral du Québec (PLQ) est porté au pouvoir, il ne construira pas de nouvelles classes de maternelles 4 ans, a dit la cheffe, Dominique Anglade, de passage en Outaouais, mais conserverait les classes actuelles.

La CAQ hantée par le 3e lien

La Coalition avenir Québec (CAQ) de François Legault a fait campagne à Lévis en vue de parler de santé, vendredi, mais l’enjeu qui a retenu l’attention a été une fois de plus le projet de tunnel sous le fleuve Saint-Laurent entre Québec et Lévis.

Le candidat de la CAQ dans Lévis, l’ex-animateur de radio Bernard Drainville, a livré devant les médias un vibrant plaidoyer en faveur de ce mégaprojet controversé.

«Lâchez-moi avec les GES», a lancé le candidat, qualifiant d’«infernale» la situation de la mobilité entre les deux rives, et faisant valoir que les véhicules électriques seraient nombreux dans le tunnel, produisant peu de gaz à effet de serre (GES).

Il a réclamé un «mandat fort» pour François Legault afin de construire durant le prochain mandat ce tunnel de plusieurs milliards de dollars de fonds publics et dont on connaît peu de détails.

À ce sujet, M. Legault a d’ailleurs admis qu’on ne connaîtrait pas les détails du projet avant la fin de la campagne électorale.