Jour 6: l’Afghanistan s’invite dans la campagne électorale fédérale

L’Afghanistan s’est invité samedi dans la campagne électorale fédérale.

Les chefs ont eu à répondre aux questions des journalistes concernant la situation en Afghanistan où les talibans ont repris le pouvoir, 20 ans après avoir en avoir été chassés par une coalition dirigée par les États-Unis.

Sans attaquer directement son adversaire libéral, le chef du Parti conservateur Erin O’Toole a promis «d’agir».

«Il y a cinq ans, j’ai demandé action sur la situation sur le terrain. Maintenant, je vais agir avec nos forces armées canadiennes en étroite collaboration avec nos alliés, a-t-il répondu aux journalistes. C’est important d’avoir un premier ministre sérieux et respecté sur la scène internationale […]. La situation en Afghanistan est triste et on doit agir pour les traducteurs et les personnes sur le terrain en danger.»

Le chef du Nouveau Parti démocratique Jagmeet Singh dit encourager le gouvernement à faire tout ce qu’il peut «pour aider les gens qui sont en péril, qui sont en danger».

Il a dit avoir discuté de la situation avec des gens ayant des racines en Afghanistan. «Je sais qu’ils ont peur pour leurs amis pour leur famille et je veux qu’on fasse tout ce qu’on peut pour les aider», a-t-il déclaré.

Le chef du Bloc québécois Yves-François estime que l’important est de faire «sortir les gens qui ont besoin de sortir.»

Toutefois, il croit que les puissances occidentales, dont le Canada, devront passer par la diplomatie s’ils veulent sauver ceux qui les ont aidées pendant le conflit.

«On ne pourra pas juste dire qu’on va aller les chercher. On n’enverra pas les unités spéciales. Il va y avoir une négociation. Est-ce que cela va nous obliger, j’espère que non, à donner une respectabilité à un régime absolument horrible pour les femmes ? La diplomatie amène parfois l’obligation momentanée des pires fréquentations.»

Le gouvernement a déployé des militaires et des avions pour aider à évacuer des gens, mais la situation autour de l’aéroport de Kaboul est «chaotique» et «fragile», ont répété de hauts fonctionnaires fédéraux, samedi.

Bernier pas invité

Le chef du Parti populaire du Canada (PPC), Maxime Bernier, a été exclu des débats des chefs du 8 et 9 septembre, a annoncé le commissaire aux débats des chefs, David Johnston, samedi.

Selon M. Johnson, le PPC ne respecte pas l’un des trois critères d’admission: la représentativité à la Chambre des communes, avoir reçu au moins 4 % au suffrage universel lors des élections de 2019 ou atteindre au moins 4 % dans les intentions de vote selon les principales firmes nationales de sondage d’opinion, cinq jours après le déclenchement de la campagne électorale.

Selon une moyenne prélevée auprès de neuf firmes de sondage, le PPC ne récolte que 3,27 % des intentions de vote en date du 20 août 2021