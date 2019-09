Jour 6:le plan des Verts, les garderies des libéraux, le courage de Singh

OTTAWA — Au sixième jour de la campagne, les verts ont mis leur plan complet sur la table pendant que les libéraux, encore une fois, faisaient miroiter plus de places en garderie.

Elizabeth May a déposé un programme qui ne parle pas que d’environnement, mais dont chaque paragraphe — de l’économie à la santé, en passant par les affaires étrangères, l’immigration et les transports — a été pensé en fonction de la crise climatique.

«Cette plateforme offre quelque chose d’audacieux dans chaque catégorie», s’est vantée Mme May.

«Nous ne sommes sûrement pas le parti d’un seul enjeu, à moins que cet enjeu unique ne soit le Canada», a-t-elle lancé à Toronto, lundi matin.

Le coût de ce programme a été soumis à la loupe du Directeur parlementaire du budget.

Un vert chez le NPD et vice versa

Bonne joueuse, Mme May a salué l’arrivée d’un ancien vert comme candidat néo-démocrate dans Longueuil-Saint-Hubert où se présente pour le Parti vert l’ancien néo-démocrate Pierre Nantel.

«Cette élection, dans Longueuil-Saint-Hubert, vient de devenir plus intéressante encore avec l’arrivée d’Éric Ferland», a offert Mme May.

À la même heure, debout à côté de son nouveau candidat à Longueuil, Jagmeet Singh cherchait à établir les différences entre verts et néo-démocrates.

«On est d’accord avec les verts en matière de l’importance, l’urgence de s’attaquer à la crise climatique, mais aussi on connait l’importance de la justice sociale», a-t-il dit.

Le courage d’arborer barbe et turban au Québec

M. Singh a dû, encore une fois tenter d’expliquer pourquoi, tout en dénonçant la loi sur la laïcité, il ne veut pas s’engager à la contester devant les tribunaux s’il devenait premier ministre.

«Je vais mettre mes efforts où on a des choses rassemblantes», s’est-il justifié, en français.

Plus tôt le matin, au microphone d’une émission de radio de CBC, il arguait que de porter barbe et turban au Québec sont sa manière de défendre les droits de ceux qui s’estiment victimes de la loi québécoise sur la laïcité.

«Je porte un turban et une barbe et je suis ici au Québec. Alors donc, je suis tout à fait en train de défendre les gens. Et je suis fier de cela», a-t-il dit. «Vous avez quelqu’un qui fait campagne dans cette province en arborant des signes de sa foi, démontrant du courage», a-t-il également offert.

Le Bloc aussi en zone verte

Yves-François Blanchet a réclamé la fin des subventions fédérales aux énergies fossiles.

De passage à la centrale hydro-électrique de Mont-Laurier, le chef du Bloc québécois a calculé que depuis 2015, le gouvernement libéral a accordé presque 19 milliards $ en nouveaux investissements dans les énergies fossiles. L’achat du pipeline de Trans Mountain, au coût de 4,5 milliards $, est compris dans ces calculs.

«Plutôt que menacer le Québec de lui imposer Énergie Est et nationaliser Trans Mountain, je demande aux conservateurs et aux libéraux de tenir leur promesse et de mettre fin une fois pour toutes aux subventions aux énergies fossiles», peut-on lire dans le communiqué distribué par les bloquistes.

Les libéraux promettent, encore une fois, des garderies

Justin Trudeau a choisi Waterloo, une ville ontarienne, pour promettre de transférer plus d’argent aux provinces afin d’améliorer l’offre des places en garderie avant et après les heures d’école.

Or, en Ontario, le gouvernement conservateur de Doug Ford a déjà averti qu’il diminuerait les services de garderies.

Le chef libéral n’a pas dit de quelle manière il s’y prendrait pour contourner la résistance du gouvernement Ford. Mais il a pu se servir de l’occasion pour attaquer tous les conservateurs.

«Ce serait un vrai problème pour plusieurs familles partout au pays, particulièrement ici en Ontario aujourd’hui, d’avoir un gouvernement fédéral qui a la même ligne de pensée que celle que le premier ministre conservateur en Ontario met de l’avant», a-t-il laissé tomber.

M. Trudeau a promis 535 millions $ par année pour augmenter le nombre de places en garderie. Ceci s’ajouterait aux 7,5 milliards $ sur 11 ans prévus dans le budget fédéral de 2017 et attachés par un accord fédéral-provincial dont le Québec qui a son propre système de CPE est exclu.