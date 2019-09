Jour 9: d’autres images embarrassantes pour Trudeau refont surface

La campagne libérale a fait profil bas, jeudi, alors que de vieilles images montrant Justin Trudeau arborant le «blackface» ou le «brownface» ont refait surface dans les médias.

L’entourage de M. Trudeau a fait savoir que ce dernier avait passé la matinée à appeler des «candidats, du personnel et des leaders communautaires».

Il est attendu à Winnipeg pour une première activité publique en début d’après-midi.

Les images compromettantes de M. Trudeau ont monopolisé les conférences de presse de ses adversaires conservateurs et néo-démocrates, jeudi en matinée.

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, n’a pas voulu dire s’il considère que M. Trudeau est raciste.

À son avis, ce sera aux Canadiens de se faire leur propre opinion et de voir qui est le «vrai M. Trudeau» — celui qui prône la diversité en public ou celui qui se moque des autres en privé, a-t-il dit.

Le chef conservateur Andrew Scheer, de son côté, dit qu’il n’accepte pas les excuses de M. Trudeau parce qu’elles étaient basées sur le «mensonge».

M. Scheer soutient que M. Trudeau a menti à la population en disant qu’il ne s’était maquillé en brun ou en noir qu’à deux reprises — une fois lors d’une soirée costumée lorsqu’il était enseignant en 2001, tel que dévoilé par le magazine «Time», et une fois, de son propre aveu, dans un spectacle lorsqu’il était à l’école secondaire.

Jeudi matin, le réseau de télévision Global a diffusé une courte vidéo où l’on aperçoit un jeune Trudeau, le visage et les bras maquillés de noir, au début des années 1990. Il s’agit donc d’un troisième incident où il a arboré le «brownface».

M. Scheer a du même coup révélé que c’est son parti qui a trouvé la vidéo et l’a donnée au réseau de télévision «pour vérification».

Des promesses

À Hamilton, dans le sud de l’Ontario, le chef néo-démocrate Jagmeet Singh a annoncé qu’il compte créer un régime universel d’assurance-médicaments et de soins dentaires pour les personnes non assurées dès 2020.

Cette mesure fait partie de son plan pour aider les petites entreprises, qui n’ont pas toujours les moyens d’offrir une couverture à leurs employés.

M. Singh s’est assis dans un restaurant avec des Canadiens qui ont admis qu’ils repoussaient souvent les rendez-vous en raison des coûts élevés des soins de santé.

Le chef néo-démocrate s’est également engagé à maintenir le taux d’imposition des petites entreprises à 9 pour cent, comme c’est le cas actuellement.

Du côté des conservateurs, Andrew Scheer était de passage à Saint-Hyacinthe, au Québec, pour courtiser les aînés.

M. Scheer a annoncé qu’un gouvernement conservateur augmenterait le crédit d’impôt en raison de l’âge de 1000 $.

Les personnes de 65 ans et plus à revenu faible ou moyen pourraient donc espérer recevoir 150 $ de plus par année et les couples, 300 $ de plus.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, tiendra un point de presse jeudi après-midi sur le thème de la sécurité ferroviaire.