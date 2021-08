Santé, changements climatiques et plainte à Élections Canada

OTTAWA — Au neuvième jour de la campagne électorale, le chef libéral a fait une autre promesse qui piétine dans les platebandes des provinces et risque de faire sursauter, encore, Québec.

Justin Trudeau qui, la semaine dernière, offrait 6 milliards de dollars supplémentaires aux provinces à condition qu’elles améliorent les services dans les CHSLD, veut maintenant leur donner de l’argent à condition qu’elles embauchent des médecins de famille.

À Halifax, lundi matin, M. Trudeau a promis 3 milliards de dollars pour l’embauche de 7500 médecins de famille et infirmières praticiennes. Il a également promis 6 milliards de dollars pour éliminer les listes d’attente pour des services de santé.

Les provinces réclament à hauts cris depuis des mois une augmentation des transferts en santé pour qu’Ottawa paye 35 % de la facture. Les soins de santé étant de compétence provinciale, les provinces estiment qu’Ottawa n’a pas à leur dicter comment dépenser leur argent.

« On a besoin d’être là en tant que gouvernement fédéral pour assurer ces améliorations et on va travailler en partenaire avec les provinces et territoires sur leurs priorités parce que nous voulons tous que les Canadiens aient un meilleur système de santé à travers le pays », s’est justifié M. Trudeau.

À Trois-Rivières, le chef du Bloc québécois n’a bien sûr pas tardé à réagir.

« Prenez la part du Québec de la somme que vous voulez investir et envoyez-la à Québec. Québec gérera fort bien, avec compétence et dans le meilleur intérêt des Québécois, les enjeux d’embauche dans le système de santé », a conseillé Yves-François Blanchet à son adversaire libéral.

À Montréal, le chef néo-démocrate était plutôt du même avis que M. Trudeau.

« Quand on parle avec les gens, ils ne s’occupent pas […] des compétences. Ils veulent voir des résultats », de l’avis de Jagmeet Singh.

« Média manipulé »

Les libéraux étaient aussi dans l’eau chaude, à cause d’un gazouillis publié par la ministre des Finances Chrystia Freeland, dimanche. Twitter y a accolé l’étiquette « média manipulé ». On y entend, grâce à un montage, le chef conservateur Erin O’Toole dire que « oui », il envisagerait la privatisation du système de santé. La réponse complète de M. O’Toole était beaucoup plus nuancée.

Les conservateurs ont donc porté plainte chez le Commissaire aux élections fédérales. M. Trudeau s’est défendu en disant que le lien vers la déclaration complète de M. O’Toole était inclus dans la publication de Mme Freeland sur Twitter.

Et puis, le chef libéral a maintenu que les conservateurs ont « clairement » l’intention de favoriser un système de santé à deux vitesses au Canada.

Changements climatiques

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) était à Montréal lundi matin pour s’en prendre à son adversaire libéral qui, selon lui, n’a pas livré sur ses promesses de lutte aux changements climatiques.

Jagmeet Singh a rappelé la présence de Justin Trudeau à la marche pour le climat dans les rues montréalaises en 2019.

« Or, durant le mandat de Justin Trudeau, les subventions aux énergies fossiles ont été en moyenne 900 millions de dollars plus élevées que durant les années au pouvoir des conservateurs. C’est sans compter les 18 milliards investis dans l’oléoduc Trans Mountain », a dénoncé un communiqué publié par le NPD lundi matin.

« C’est fou ça ! », a lancé M. Singh aux micros des journalistes.

Le studio d’Ottawa

Le chef conservateur, lui, était de retour dans son studio d’Ottawa lundi. C’est à partir de là qu’il tiendra, encore une fois, « des assemblées publiques virtuelles ». Celles de lundi soir devaient tenter de rejoindre les électeurs de l’Ontario et du Manitoba.