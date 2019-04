Jour de la Terre: McCann souligne les liens entre l’environnement et la santé

MONTRÉAL — En ce Jour de la Terre, la ministre de la Santé du Québec, Danielle McCann, a souligné les liens qui existent entre l’environnement et la santé physique et mentale de la population.

Des études ont démontré que les espaces verts, les forêts, les parcs, par exemple, contribuent à réduire l’anxiété et le stress — sans compter que les arbres réduisent les îlots de chaleur dans les villes.

De même, ajouter des pistes cyclables ou un réseau piétonnier contribue à la bonne condition physique des citoyens, a-t-elle illustré, alors qu’elle participait à une activité pour planter des arbres devant l’Hôpital St. Mary’s, à Montréal.

«Il y a un lien direct entre la santé et des mesures que nous prenons. Quand on a un environnement qui est plus naturel, il y a moins de stress, il y a moins d’anxiété, il y a moins de dépression — et moins de chaleur extrême. Et il y a aussi une diminution des maladies cardiovasculaires, des maladies pulmonaires, de certains cancers, même», a souligné la ministre McCann, en entrevue après l’activité.

Le Jour de la Terre, marqué à Québec par une manifestation de jeunes qui ont encerclé le parlement, était aussi célébré de diverses façons dans d’autres municipalités. Quelque 350 activités ont été organisées, a souligné le directeur du Jour de la Terre, Pierre Lussier: planter des arbres, participer à une course pour ramasser les déchets, remplacer les sacs de plastique, etc.

La ministre McCann et le député Richard Campeau, adjoint parlementaire du ministre de l’Environnement, ont encouragé les citoyens à poser eux aussi des gestes pour mieux combattre les changements climatiques.

«Le gouvernement peut certes jouer un rôle de leadership, mais ce sont nos habitudes qui doivent changer» pour contrer les effets des changements climatiques, a plaidé M. Campeau.

Bien que certaines personnes soient encore sceptiques, la ministre a indiqué qu’il y avait aussi un lien entre les changements climatiques et les inondations printanières que plusieurs régions du Québec subissent depuis quelques jours.

«C’est concret. Quand on voit les inondations comme je les ai vues hier (dimanche) à Rigaud et à Pointe-Fortune aussi (…) c’est clair que les changements climatiques, c’est une réalité qui existe et qui va continuer d’exister. Donc, on doit s’ajuster. On a appris de 2017, donc les choses se passent quand même mieux en 2019», a-t-elle opiné.

La CAQ tiendra son congrès au mois de mai et la conciliation entre l’économie et l’environnement sera à l’ordre du jour. Les participants y discuteront du plastique à usage unique, de suremballage, de gaspillage alimentaire, notamment.

La Semaine de la Terre sera clôturée par une grande manifestation à Montréal, samedi prochain, à laquelle participeront aussi les organisations syndicales. Le départ de la marche se fera à 14h: du parc Laurier, du parc Lafontaine et de la place des Festivals. Les trois contingents de marcheurs convergeront vers le parc Jeanne-Mance, au pied du mont Royal.