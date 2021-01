Jour d’élections en Georgie: la tension est à son comble aux États-Unis

WASHINGTON — Les électeurs de Géorgie se rendront aux urnes mardi pour déterminer qui détiendra l’équilibre des pouvoirs à Capitol Hill pour les deux prochaines années, une élection qui servira de lever de rideau à ce qui promet d’être une semaine explosive dans la politique américaine.

Dans une course très serrée – les démocrates Jon Ossoff et le révérend Raphael Warnock espèrent renverser les titulaires républicains David Perdue et Kelly Loeffler. Ces élections décideront quel parti contrôlera le Sénat composé de 100 sièges.

L’issue aura de profondes conséquences pour le président élu Joe Biden: si Jon Ossoff et Raphael Warnock l’emportent, la vice-présidente élue Kamala Harris exercera le vote décisif, donnant aux démocrates le contrôle du pouvoir législatif.

Mais ce qui devait être l’événement principal du calendrier électoral 2021 a été éclipsé au cours du week-end, d’abord par une faction de sénateurs américains qui ont promis de soutenir la tentative infondée de Donald Trump de renverser l’élection présidentielle, puis par Donald Trump lui-même.

«Je veux simplement trouver 11 780 voix», a déclaré samedi le président lors d’un appel téléphonique explosif au cours duquel il fait pression et même menacé le secrétaire d’État de Géorgie Brad Raffensperger dans l’espoir d’annuler la victoire par 11 779 voix de Joe Biden dans cet État.

«Le peuple géorgien est en colère, le peuple du pays est en colère … il n’y a rien de mal à dire, vous savez, que vous avez recompté.» Brad Raffensperger, un compatriote républicain dont le bureau a enregistré l’appel, a répondu: «Eh bien, Monsieur le Président, le défi que vous avez, c’est que les données que vous avez sont fausses.»

Les révélations, rapportées pour la première fois dimanche par le Washington Post, ont laissé des experts politiques géorgiens bouche bée- ce n’est pas un mince exploit dans un pays qui a traversé quatre ans du président le plus tumultueux de l’histoire des États-Unis.

«C’est le président des États-Unis qui enfreint la loi géorgienne», a déclaré le professeur Charles Bullock, un expert en sciences politiques à l’Université de Géorgie à Athènes.

«Richard Nixon a été notre premier président criminel, mais au moins il n’essayait pas de voler une élection, ce qui vise le cœur de la démocratie.»

Joe Biden, qui était à Atlanta pour apporter son soutien à Jon Ossoff et Raphael Warnock, n’a fait que des références indirectes à la controverse en exhortant les démocrates à sortir et à voter.

«Les politiciens ne peuvent pas prendre ou saisir le pouvoir», a déclaré Joe Biden.

«Le pouvoir est donné, accordé, seulement par le peuple américain.»

Plus tard dans la journée, Donald Trump a organisé un «rassemblement de la victoire» dans la ville géorgienne de Dalton pour appuyer Kelly Loeffler et David Perdue. Mais les milliers de partisans présents ont gardé leurs acclamations les plus vigoureuses pour que Donald Trump s’accroche à la Maison-Blanche.

«Nous allons nous battre comme en enfer», a insisté Donald Trump. «Il n’y a aucune façon que nous ayons perdu la Géorgie.»

La rhétorique de Donald Trump, combinée aux gros titres en majuscules entourant l’appel téléphonique de samedi, pourraient finalement faire plus de mal que de bien aux aspirations républicaines de l’État, a déclaré Charles Bullock.

«Toutes les données montrent que les candidats démocrates et républicains sont au coude à coude à ce stade», a-t-il déclaré. «Si le comportement récent du président devait désactiver même une proportion assez faible d’électeurs républicains, cela pourrait s’avérer conséquent si nous voyons une situation comme nous l’avons vu lors de l’élection présidentielle en Géorgie, où elle a été décidée par moins de 12 000 voix.»

Un Gabriel Sterling exaspéré, qui gère les systèmes de vote de la Géorgie, a systématiquement écarté et dénoncé les allégations de fraude électorale de Donald Trump lors d’une remarquable conférence de presse lundi à Atlanta.

Et il a imploré les électeurs géorgiens, en particulier ceux qui choisissent de croire les allégations de fraude sans fondement de Donald Trump, de se présenter aux urnes.

«Il y a des gens qui se sont battus et sont morts, ont manifesté, ont prié et voté pour obtenir le droit de vote», a déclaré Gabriel Sterling.

«Le jeter parce que vous avez le sentiment que cela n’a peut-être pas d’importance est autodestructeur.»

De nombreux partisans de Donald Trump devraient exprimer leur fidélité au président quand ils marcheront dans les rues de la capitale nationale mercredi, lorsque le Congrès doit se réunir pour certifier formellement le vote du collège électoral et confier la présidence à Joe Biden.

Une douzaine de sénateurs républicains, dirigés par le sénateur du Texas Ted Cruz, ont déclaré qu’ils avaient l’intention de s’opposer à la certification et d’exiger un audit d’urgence des résultats – un effort qui ne fera guère plus que retarder le vote.

À un moment lundi, Donald Trump a semblé envoyer un signal au vice-président Mike Pence, qui présidera la certification de mercredi et confirmera finalement le gagnant. «J’espère que Mike Pence se rangera avec nous. Maintenant, s’il ne se range pas, je ne l’aimerai pas autant», a déclaré Trump, avant de suggérer qu’il plaisantait. «Non, Mike est un gars formidable. C’est un homme merveilleux et un homme intelligent et un homme que j’aime beaucoup, mais il aura beaucoup à dire à ce sujet.»

Mike Pence a reconnu le droit des membres du Congrès de soulever des objections «et de présenter des preuves», mais il ne s’est pas avancé à prendre des actions qui vont à l’encontre du vote des Américains.

Ce qui se produira dans les rues de Washington mercredi est imprévisible. La mairesse de DC, Muriel Bowser, qui a émis un avertissement dimanche réitérant les lois strictes sur les armes à feu de la ville et encourageant les habitants à rester chez eux, a également demandé le soutien du contingent de la Garde nationale du district pour soutenir les forces de police locales.

«Je demande aux Washingtoniens et à ceux qui vivent dans la région de rester en dehors du centre-ville mardi et mercredi, et de ne pas s’engager avec des manifestants qui viennent dans notre ville pour chercher la confrontation», a déclaré Muriel Bowser dans un communiqué.

«Nous ferons ce que nous devons pour nous assurer que tous les participants restent pacifiques.»

Enrique Tarrio, le chef du groupe suprémaciste blanc Proud Boys et participant aux récentes manifestations de Donald Trump dans la ville, a été arrêté lundi pour destruction de biens après qu’une bannière en hommage à Black Lives Matter ait été déchirée et brûlée lors d’affrontements le mois dernier.

Des allégations que Donald Trump aurait lancé l’idée d’imposer la loi martiale pour renverser les résultats des élections ont été démenties par le président. Mais clairement, des membres de l’establishment de Washington ne tiennent rien pour acquis. Un article d’opinion publié dans le Washington Post dimanche – co-écrit par les 10 anciens secrétaires à la défense du pays encore vivants, républicains et démocrates, n’a pas fait grand-chose pour atténuer le sentiment d’appréhension.

«Les efforts pour impliquer les forces armées américaines dans la résolution des conflits électoraux nous mèneraient dans un territoire dangereux, illégal et inconstitutionnel», ont-ils écrit.

«Les responsables civils et militaires qui dirigent ou mettent en œuvre de telles mesures seraient tenus responsables, y compris potentiellement passibles de sanctions pénales, des graves conséquences de leurs actes sur notre république.»