«Ça se passe bien, il y a un niveau de confiance significatif», dit Blanchet

MONTRÉAL — «Je pense que ça se passe bien, il y a un niveau de confiance significatif», a lancé le chef bloquiste Yves-François Blanchet lundi au jour du scrutin fédéral, à propos du dénouement de sa campagne et de la participation électorale de ses partisans.

Même s’il n’est pas censé faire campagne au jour du vote, il a décoché une dernière flèche visant Justin Trudeau et est allé encourager ses militants en visitant pas moins de six circonscriptions.

Il aimerait notamment obtenir autant de succès sur l’île de Montréal que dans le reste du Québec. Dans deux circonscriptions détenues par ses adversaires, Hochelaga et Laurier Sainte-Marie, il a été accueilli triomphalement par les bénévoles qui s’activaient dans les bureaux de campagne des candidats bloquistes.

«Je me suis fié sur vous pour que Montréal soit davantage le Québec et Québec soit davantage Montréal, leur a-t-il dit. J’en ai ras-le-pompon de cette opposition politique créée par l’adversité, pour l’adversité, comme si Montréal et le Québec étaient des entités qui ne se complètent pas, or elles sont inséparables.»

Les chefs et candidats ne peuvent solliciter les électeurs en faveur de leur parti le jour du scrutin, mais le chef bloquiste s’est rendu dans certaines circonscriptions où la lutte pourrait être serrée afin d’inciter les électeurs à voter.

C’est à Châteauguay-Lacolle, une circonscription que le Bloc espère enlever aux libéraux, que M. Blanchet a laissé entendre aux militants qu’il avait un «niveau de confiance significatif».

«Le critère n’est pas de faire campagne et de convaincre du monde qu’on est plus beau et plus fin que d’autres, mais de faire sortir le vote», a-t-il justifié en mêlée de presse lundi matin à Drummondville.

«Chaque vote qu’un bloquiste ne met pas dans la boîte (de scrutin) est dépassé par le vote de quelqu’un qui n’est pas bloquiste, et je ne pense pas qu’on peut se permettre ça», a-t-il lancé à des militants dans Longueuil-Charles-LeMoyne en après-midi.

M. Blanchet a même profité de ce jour de scrutin, habituellement une trêve, pour attaquer une dernière fois Justin Trudeau en lui reprochant d’avoir déclenché des élections en pleine pandémie.

«Permettez-moi d’utiliser cette journée pour compenser pour le cynisme et l’ironie du choix du premier ministre de nous avoir envoyés en élections.»

M. Blanchet est allé visiter Drummond, Saint-Hyacinthe–Bagot, Longueuil-Charles-LeMoyne, Châteauguay–Lacolle, Hochelaga et Laurier-Sainte-Marie, où le local électoral était partagé avec la candidate de la circonscription Rosemont-La Petite Patrie aussi.

Le chef va soutenir ses candidats et militants, qui sont appelés à «faire sortir le vote», c’est-à-dire inciter les électeurs favorables au Bloc à aller voter.

M. Blanchet a souvent émis des inquiétudes concernant un éventuel faible taux de participation.

Des électeurs pourraient en effet craindre de se rendre dans des bureaux de scrutin achalandés en raison des risques que pose le coronavirus. Ou encore, des électeurs pourraient faire demi-tour devant de longues files d’attente dans les bureaux de vote.

M. Blanchet avait déjà voté pendant la période de scrutin anticipé, mais il a accompagné sa conjointe qui a voté à Shawinigan, lundi matin.

Le rassemblement de la soirée électorale du Bloc se tiendra à Montréal.

Raviver la ferveur

Le chef bloquiste a sporadiquement abordé le credo souverainiste du Bloc durant la campagne devant les militants.

Une campagne et des résultats encourageants du Bloc contribuent-ils à raviver le projet d’indépendance?

«Ça va se faire, et ça va se faire au rythme des Québécois», a-t-il déclaré.

«Le décollage va passer par l’Assemblée nationale et dans tous les cas d’espèce, on embarquera rapidement sur la patinoire.»