Journée de commémoration au Québec entourant la tuerie de Polytechnique Montréal

MONTRÉAL — Le Québec a de nouveau honoré lundi la mémoire des 14 jeunes femmes tuées dans l’attentat de Polytechnique Montréal, il y a 32 ans. Cette journée de commémoration a aussi été l’occasion de rappeler le chemin à parcourir pour enrayer la violence faite aux femmes alors que de nombreux féminicides sont survenus dans les derniers mois.

En début de matinée, des représentants étudiants, syndicaux et de la direction de Polytechnique Montréal ont déposé des gerbes de fleurs devant la plaque commémorative au pavillon principal.

Vers midi, plusieurs dizaines de personnes se sont réunies en format virtuel pour commémorer le tragique événement du 6 décembre 1989. Cette journée-là, plusieurs étudiantes en génie ont été assassinées et plus d’une douzaine de personnes ont été blessées par un tireur habité par une haine envers les femmes.

«Elles perdaient la vie, car elles étaient femmes, car elles étaient fortes, car elles avaient une voix», a déclaré la coordonnatrice de projet à la Fondation Filles d’action, Alison Abrego, lors de l’événement de commémoration.

Celui-ci a été organisé par le comité «12 jours d’action contre les violences faites aux femmes», durant lequel il y a eu des prises de parole de militantes ainsi que la lecture de poèmes.

Le frère d’Annie St-Arneault, l’une victimes de la tuerie, a pour sa part souligné que le tireur «avait défiguré le visage de l’humanité où chaque personne est une histoire sacrée» et non «pas une image qui l’effrayait».

«Je pense que c’est important de se rappeler que chacun et chacune d’entre nous, nous sommes avant tout des personnes sacrées, c’est-à-dire que nous avons notre dignité. Et quand on perd de vue cette dimension-là, on arrive malheureusement à des catastrophes», a affirmé Serge St-Arneault, membre du groupe PolySeSouvient qui milite pour le contrôle des armes à feu.

La cérémonie devait se tenir à la Place du 6-Décembre-1989, à Montréal, mais a été déplacée en ligne en raison des conditions météorologiques. Elle s’inscrivait dans le cadre de la campagne annuelle du Comité 12 jours, une coalition d’une vingtaine d’organismes, qui vise à éliminer des violences systémiques et institutionnelles faites aux femmes.

Différentes intervenantes ayant pris la parole ont exposé que les violences genrées touchent particulièrement les personnes des communautés LGBTQ+, autochtones et issues des minorités culturelles ainsi que de certains quartiers de Montréal.

Leurs interventions ont mis de l’avant un besoin d’action pour prévenir ces violences, a résumé la présidente de la Fédération des femmes du Québec, Mélanie Ederer.

Elle a par ailleurs indiqué qu’à l’instar des 14 victimes de Polytechnique, les 18 féminicides survenus jusqu’à maintenant en 2021 au Québec ne sont pas qu’un chiffre, mais des femmes avec une histoire et des aspirations.

«Ce sont des individus qui ont été assassinés en fonction de leur genre dans une société qui encore aujourd’hui considère qu’on peut faire des violences envers les femmes, qui sont basées sur le genre», a-t-elle affirmé.

Le 6 décembre est aussi devenu une journée nationale de la commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes.

En début de soirée aura lieu une cérémonie en présence de plusieurs élus, dont les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault. Vers 17 h 10, l’heure à laquelle les premiers coups de feu ont été tirés, 14 faisceaux lumineux seront allumés vers le ciel à quelques secondes d’intervalle, à partir du mont Royal.

Une minute de silence sera observée durant l’événement. En raison de la pandémie, le public est invité à suivre la cérémonie de la maison sur les réseaux sociaux de Polytechnique Montréal.

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.