Journée de vote: Élections Québec recherche des employés dans sept circonscriptions

QUÉBEC — Sept circonscriptions manquent encore d’employés en vue du jour du vote, lundi. Élections Québec invite les personnes intéressées à postuler en ligne ou à communiquer avec le directeur de scrutin.

Des secrétaires de bureau de vote, des scrutateurs ainsi que des préposés à l’information et au maintien de l’ordre (PRIMO) sont recherchés.

Les circonscriptions concernées sont Mégantic en Estrie, Mont-Royal–Outremont et D’Arcy-McGee à Montréal, L’Assomption dans Lanaudière, Beauharnois en Montérégie ainsi que Hull et Pontiac en Outaouais.

Il n’est pas nécessaire de résider dans la circonscription pour y travailler, mais il faut avoir 16 ans ou plus le jour des élections ainsi que la citoyenneté canadienne. Il est également nécessaire de résider au Québec depuis au moins six mois et de ne pas être sous curatelle.

Les scrutateurs dirigent les activités du bureau de vote. Ce sont eux qui, notamment, procèdent au dépouillement des votes. Les secrétaires indiquent qu’un électeur a voté. Les PRIMO et aides-PRIMO supervisent les opérations et veillent à leur bon déroulement.

Élections Québec précise que les formations nécessaires à l’emploi sont rémunérées. Les salaires varient entre 16,95 $ à 19,94 $/heure.

Il est possible de postuler au electionsquebec.qc.ca.