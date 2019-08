Journée portes ouvertes au bureau de Singh: une invitation envoyée par erreur

OTTAWA — Une «journée portes ouvertes» au nouveau bureau de comté du chef néo-démocrate Jagmeet Singh était présentée dans les invitations transmises par courriel comme étant un événement pré-électoral. Une honnête erreur, selon le parti.

La loi électorale fédérale restreint l’utilisation des ressources des élus, comme les bureaux de circonscription, à des fins électorales, ce que le parti n’a jamais eu l’intention de faire, a souligné la directrice des communications du Nouveau Parti démocratique. Mélanie Richer

«Notre caucus et notre personnel cherchent à respecter une utilisation responsable de nos ressources parlementaires, a-t-elle dit. Nous sommes impatients d’accueillir les électeurs de Burnaby-Sud et de leur montrer comment ce bureau peut les aider.»

La version originale du courriel transmis mercredi se lisait ainsi: «À moins de trois mois du jour des élections, l’enthousiasme ne cesse de grandir à Burnaby. Rassemblons-nous et préparons-nous à nous emballer, à passer le mot et à mener la meilleure campagne possible, ici à Burnaby-Sud».

Dès que le parti s’est aperçu de son erreur, une rétractation affirmant que le premier courriel avait été «envoyé par erreur» a été transmise, a ajouté Mme Richer.

La nouvelle invitation ne faisait aucune référence à la prochaine campagne électorale.

«J’organise une journée porte ouvertes vendredi. J’espère que vous y serez. C’est pour moi une occasion de communiquer avec vous et de partager le travail que j’accomplis pour les gens de Burnaby-Sud.»

Le Bureau du greffier de la Chambre des communes a été mis au courant de cette erreur, a dit Mme Richer.