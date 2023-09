Journée Terry Fox: des bénévoles amassent des dons pour la recherche sur le cancer

MONTRÉAL — Des milliers de personnes de près 600 communautés d’un bout à l’autre du pays contribuent dimanche à perpétuer La Journée Terry Fox, seules ou en équipe, permettant ainsi d’amasser des fonds pour la recherche sur le cancer, en la mémoire du jeune athlète et activiste.

La 43e Journée Terry Fox «contribue à la réalisation du rêve de Terry, soit de recueillir des fonds essentiels à la recherche sur le cancer au Canada», ce qui a changé bien des vies au cours des dernières années, souligne la fondation qui porte le nom de Terry Fox, décédé d’un cancer à l’âge de 22 ans.

Plus de trois millions d’élèves de 10 000 écoles au pays leur emboîteront le pas cette semaine en participant à La Journée Terry Fox des écoles.

Plus de 322 000 $ de dons avaient été amassés dimanche, peu avant midi, par les participants de 52 municipalités au Québec, notamment à Gaspé, Québec, dans la Vallée-du-Richelieu, Montréal, Brossard, Laval et Gatineau. À cela s’ajoute une somme de près de 50 000 $ récoltée dans neuf municipalités du Nouveau-Brunswick, dont Fredericton, Moncton et Miramichi.

Des bénévoles étaient à l’œuvre dimanche dans toutes les provinces et territoires du Canada.

La Fondation Terry Fox a amassé plus de 850 millions $ à ce jour pour financer des projets de recherche dans des domaines, comme la médecine de précision, et permettant d’accélérer la détection, le diagnostic et le traitement de tous les types de cancers.

Terry Fox, de Port Coquitlam, en Colombie-Britannique, a dû se faire amputer une jambe à l’âge de 18 ans en raison d’une forme de cancer des os, située juste au-dessus du genou.

Malgré cela, il a entamé le 12 avril une traversée du Canada, avec une jambe artificielle, pour sensibiliser la population et récolter des fonds pour la recherche sur le cancer. Sa détermination n’a pu être freinée que par une récidive d’un cancer des poumons qui l’a forcé à mettre un terme à sa course le 1er septembre 1980, après avoir parcouru 5373 kilomètres, peut-on lire sur le site de la Fondation Terry Fox.