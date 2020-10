Journées sans heures sup obligatoires des infirmières: Dubé garde espoir

MONTRÉAL — Le ministre de la Santé, Christian Dubé, demeure optimiste quant aux négociations avec la FIQ, bien que l’organisation syndicale des infirmières ait fait savoir qu’elles refuseront bientôt de faire des heures supplémentaires obligatoires, durant deux jours.

La Fédération interprofessionnelle de la santé, qui représente 76 000 infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques, a annoncé que durant la fin de semaine des 24 et 25 octobre, ses membres s’en tiendront à leur horaire de travail régulier et refuseront le fameux «TSO», le temps supplémentaire obligatoire.

Interrogé à ce sujet jeudi, alors qu’il participait à la conférence de presse sur la situation de la pandémie aux côtés du premier ministre François Legault, le ministre Dubé a souligné qu’il «reste encore beaucoup de jours» avant le 24. Il dit donc garder espoir, vu les «rapprochements» récents qui sont survenus entre les parties, selon lui.