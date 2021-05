Joyce Echaquan aurait dû être prise plus au sérieux, selon l’infirmière-chef

MONTRÉAL — Joyce Echaquan aurait dû être prise plus au sérieux lors de son hospitalisation, juste avant sa mort, a déclaré jeudi l’infirmière-chef qui a témoigné à l’enquête de la coroner.

La mère de famille atikamekw de 37 ans est décédée le 28 septembre 2020 à l’hôpital de Joliette, après avoir passé deux jours à l’urgence.

Peu avant son décès, elle s’est filmée de son lit d’hôpital, souffrante et agitée, alors que l’on entend dans sa vidéo diffusée en direct deux employées l’insulter et la dénigrer. Cette vidéo, qui a largement circulé sur les réseaux sociaux, a causé une onde d’indignation au Québec et soulevé de nombreuses questions sur la qualité des soins prodigués aux Autochtones. Les deux employées ont été rapidement congédiées.

Selon ce que les témoins ont raconté depuis le début de l’enquête publique de la coroner, Mme Echaquan s’était rendue à l’hôpital pour des douleurs à l’estomac. Des investigations étaient en cours, dont un examen interne de son colon qui devait être réalisé sous peu. Mais une note inscrite au dossier, soulignant qu’elle était en «sevrage» de drogue, semble avoir teinté les interventions du personnel hospitalier.

Le 28 septembre, quand Mme Echaquan est devenue très agitée, un sédatif lui a été injecté. Puis, des ganses de contentions ont été ajoutées pour l’immobiliser sur sa civière.

Peu après, elle a été emmenée d’urgence en salle de réanimation où les manœuvres ont été effectuées, sans succès. Elle est morte ce matin-là.

«On aurait dû prendre Mme Echaquan plus au sérieux», a déclaré l’infirmière-chef, Josée Roch, qui a été contre-interrogée jeudi matin.

Il semble y avoir eu une certaine banalisation de sa condition, a-t-elle convenu.

Le matin du 28, elle-même avait reçu la visite — inhabituelle, a-t-elle dit — de l’infirmier de liaison qui lui a rapporté qu’on refusait de transférer Mme Echaquan à la salle de réanimation. Mme Roch n’a pas demandé à voir son dossier médical: elle a contacté son bras droit, une infirmière, qui lui a dit qu’elle s’en occupait. Mercredi, des témoins ont répété que son transfert à la salle de réanimation avait été tardif.

Le procureur aux enquêtes publiques, Me Dave Kimpton, lui a demandé ce qui aurait dû être fait, selon elle, pour sauver Mme Echaquan.

Mme Roch a répondu qu’elle aurait dû aller dans sa chambre pour voir ce qui s’y passait.

La vidéo réalisée par Mme Echaquan ce matin-là semble aussi avoir accaparé les gestionnaires, dont l’infirmière-chef.

Une fois informée de son existence, Mme Roch a posé des questions à son personnel à ce sujet, comme demandé par la «haute direction», mais pas sur l’état de la patiente ni sur la qualité des soins qu’elle avait reçus.

On n’avait alors pas d’information à ce sujet, souligne-t-elle.

Quant à l’infirmière congédiée, celle que l’on entend dans la vidéo dire «T’es épaisse en câlisse» et «ce serait mieux mort ça», elle avait, selon Mme Roch, «un dossier sans tache».

Jeudi matin, Mme Roch a aussi dû faire face à un barrage de questions de la part de Me Dave Kimpton. Celui-ci a reçu des informations indiquant qu’elle aurait discuté, avec une autre employée qui est venue devant la coroner plus tôt cette semaine, de leurs témoignages respectifs, ce qui n’est pas permis.

Mme Roch a reconnu avoir bavardé avec elle, mais pas du contenu de leurs témoignages, même après qu’il lui eut souligné que ses réponses «entachaient sa crédibilité» et qu’elle risquait de se parjurer.

La coroner Géhane Kamel a pour mission de déterminer la cause de la mort de Mme Echaquan, ainsi que de faire la lumière sur les circonstances entourant son décès, ce qui inclut le comportement des employés de l’hôpital de Joliette.

L’objectif de telles enquêtes est d’éviter que d’autres décès ne se produisent.