Joyce Echaquan: l’ancien directeur du CISSS pas au courant du problème de racisme

MONTRÉAL — L’ancien directeur du CISSS de Lanaudière, Daniel Castonguay, a affirmé qu’il n’était pas au courant d’un problème de racisme à l’hôpital de Joliette, où Joyce Echaquan a été dénigrée et insultée par des infirmières avant de mourir, le 28 septembre dernier. Il a quitté ses fonctions trois mois plus tard.

M. Castonguay a déclaré à la coroner Géhane Kamel vendredi qu’il y avait eu 10 plaintes officielles de patients atikamekw entre 2015 et 2020, sur des milliers déposées au conseil d’administration. Il a affirmé que ce nombre ne suggérait pas qu’il y avait un problème de racisme à l’hôpital.

L’enquête a révélé que Mme Echaquan, une Atikamekw de 37 ans et mère de sept enfants, est décédée d’un œdème pulmonaire et souffrait d’une maladie cardiaque rare, qui a entraîné une insuffisance cardiaque et une accumulation de liquide dans ses poumons.

Elle a également révélé que des patients atikamekw ne voulaient pas se rendre à l’hôpital de Joliette en raison des mauvais traitements qu’ils auraient subis de la part du personnel.

Vendredi était la dernière séance de témoignages factuels de l’enquête de la coroner sur la mort de Joyce Echaquan. Les prochains jours seront consacrés aux recommandations de divers acteurs.